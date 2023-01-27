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Haberler Yaşam ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

Cuma mesajları araştırması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. İslam alemi için önemli bir yere sahip olan hakkında da birçok hadis bulunan Cuma gününe bu hafta müminler bir kez daha buluştu. Cuma günü namaz ibadetiyle geçirilirken aynı zamanda vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajları gönderiyor. İşte üç aylar özel en anlamlı, dualı, hadisli, anneye, babaya, kardeşe Cuma mesajları...

takvim.com.tr
27.01.2023 11:20 - Son Güncelleme: 27.01.2023 11:20
ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

Cuma mesajları ve sözleri sabah saatlerinden itibaren aratılıyor. Mübarek Cuma günü bir kez daha müminler tarafından eda edilecek. Bugün namaz ibadetini cemaatle yerine getirecekler, hutbe dinleyecekler aynı zamanda üç ayların ilk Cuma olması nedeniyle ayrı bir hûşu içinde "Hayırlı Cumalar" dileyecek. İşte en güzel, anlamlı Cuma mesajları...

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ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

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