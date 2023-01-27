ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...

Cuma mesajları ve sözleri sabah saatlerinden itibaren aratılıyor. Mübarek Cuma günü bir kez daha müminler tarafından eda edilecek. Bugün namaz ibadetini cemaatle yerine getirecekler, hutbe dinleyecekler aynı zamanda üç ayların ilk Cuma olması nedeniyle ayrı bir hûşu içinde "Hayırlı Cumalar" dileyecek. İşte en güzel, anlamlı Cuma mesajları...