ÜÇ AYLAR CUMA MESAJLARI || 27 Ocak 2023 aileye, akrabaya, eşe, kardeşe resimli, anlamlı, dualı HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri! Regaip Kandili...
Cuma mesajları araştırması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. İslam alemi için önemli bir yere sahip olan hakkında da birçok hadis bulunan Cuma gününe bu hafta müminler bir kez daha buluştu. Cuma günü namaz ibadetiyle geçirilirken aynı zamanda vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajları gönderiyor. İşte üç aylar özel en anlamlı, dualı, hadisli, anneye, babaya, kardeşe Cuma mesajları...
Cuma mesajları ve sözleri sabah saatlerinden itibaren aratılıyor. Mübarek Cuma günü bir kez daha müminler tarafından eda edilecek. Bugün namaz ibadetini cemaatle yerine getirecekler, hutbe dinleyecekler aynı zamanda üç ayların ilk Cuma olması nedeniyle ayrı bir hûşu içinde "Hayırlı Cumalar" dileyecek. İşte en güzel, anlamlı Cuma mesajları...
Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.