Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den gelen verilere göre 9 Aralık'ta başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış beklenirken ilerleyen günlerde bu yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Peki 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

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