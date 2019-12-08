GaleriYaşam

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Yer yüzünden buharlaşan su buharları, atmosferin üst seviyelerinde, ani bir soğuk hava bölgesine rastladıklarında, su damlası formuna dönüşemeden donarlar. Genellikle alçak basınç sistemindeki nem yüklü bulutlar, kar yağışına sebep olurlar. 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

08.12.2019 13:02 - Son Güncelleme: 08.12.2019 13:02
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den gelen verilere göre 9 Aralık'ta başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış beklenirken ilerleyen günlerde bu yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Peki 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

TÜM İL VE İLÇELERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu

Hava sıcaklıklarında pek bir değişiklik beklenmiyor. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti