Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Marmara'da sıcaklıklar artıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak. Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava kaç derece? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Marmara bölgesi il il ilçe ilçe hava durumu raporu.
Son dakika... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da hava nasıl olacak?