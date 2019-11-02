Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Marmara'da sıcaklıklar artıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak. Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava kaç derece? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Marmara bölgesi il il ilçe ilçe hava durumu raporu.

02.11.2019 10:17 - Son Güncelleme: 02.11.2019 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





