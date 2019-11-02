Vodafone 41. İstanbul Maratonu nereden kaçta başlayacak hangi yollar kapalı?
Vodafone 41. İstanbul Maratonu, "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 3 kategoride gerçekleştirilecek. Maratonda 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu koşarken, halk koşusuyla katılım 140 bini bulacak. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 58 elit atlet mücadele edecek. Peki maratonun güzergahları nereler? Maraton kaçta başlayacak ve hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla yarın koşulacak.
Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da bu yıl yapılmaya devam edecek. Geride kalan yıllarda yapılan 10 kilometre yarışı ise bu yıl yapılmayacak.
İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.
140 bine yakın kişi koşacak
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na bu sene 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katılacak.
Yaklaşık 37 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor.
Maratonun 15 kilometre parkuru ise 33 bin çipli koşucunun katılımıyla "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını almaya hazırlanıyor.
58 elit atlet katılacak
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atletin koşacağı bildirildi.
Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verecek. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, yarın bir kez daha şampiyon olmak için koşacak.
Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak gösteriliyor.
Parkurlar
Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.
42,195 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verilecek. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.