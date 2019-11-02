Vodafone 41. İstanbul Maratonu nereden kaçta başlayacak hangi yollar kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla yarın koşulacak.

Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da bu yıl yapılmaya devam edecek. Geride kalan yıllarda yapılan 10 kilometre yarışı ise bu yıl yapılmayacak.