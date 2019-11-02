Günlük burç yorumları – 2 Kasım 2019 Cumartesi

BOĞA

Sizi mutlu etmeleri için çevrenizdeki kişileri ya da birilerini beklemeyin. Kendiniz için göstereceğiniz bilinçli çaba size hayat yolunda hem tecrübe hem de başarı getirir. Yakın bir zamanda eğitimine ara vermiş bir Boğa burcuysan, yeniden başlamanın yollarını arayabilirsin.

Yönetici gezegeninizi ortak paylaştığınız Venüs zıt burcunuzda yolculuğundan olumlu etkileniyorsunuz. Adaletli ve savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi, sizi olumlu motive ediyor. Seviyor ve seviliyorsunuz. Ortaklıklar konusunda, yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.