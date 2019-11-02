Günlük burç yorumları – 2 Kasım 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Kasım Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Partnerinizden gelebilecek bir problem iyice gergin hissetmenize sebep olabilir. Strese girmek yerine çevrenizdekilerin ne söylemeye çalıştıklarını anlamaya çalışın. Bazı konuşmaların planladığın gibi gitmediğini fark edebilirsin. Komşularınla, arkadaşlarınla tartışmalar yaşayabilirsin.
Yönetici gezegeniniz Mars, karşıt burcunuzda ilerliyor. Ortak İlişkilerinizde güçlü bir aksiyon var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilir ve aynı fikirde olmadığınız kişilere tepki oluşturabilirsiniz. Yaptırımcı yönünüzü karşınızdaki kişiye kabul ettiremediğiniz için, bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.
BOĞA
Sizi mutlu etmeleri için çevrenizdeki kişileri ya da birilerini beklemeyin. Kendiniz için göstereceğiniz bilinçli çaba size hayat yolunda hem tecrübe hem de başarı getirir. Yakın bir zamanda eğitimine ara vermiş bir Boğa burcuysan, yeniden başlamanın yollarını arayabilirsin.
Yönetici gezegeninizi ortak paylaştığınız Venüs zıt burcunuzda yolculuğundan olumlu etkileniyorsunuz. Adaletli ve savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi, sizi olumlu motive ediyor. Seviyor ve seviliyorsunuz. Ortaklıklar konusunda, yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.
İKİZLER
İnsanlarla keyifli paylaşımlar yapabilme potansiyelinizin olduğu bir gündesiniz. Sevdiklerinizle paylaşacağınız projelerinize farklı bakış açıları getirebilirsiniz. Bugün seni olumsuzluğa itecek, kötü hissettirecek tüm insanlardan ve gelişmelerden kendini uzak tutuyorsun.
Yönetici gezegeniniz Merkür, çalışma ve sağlık evinizde geri gidiyor. Çevrenizle yaşadığınız huzursuzluklar, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız. Ailenizle ilintili olan olaylardan çok daha fazla ilgileniyorsunuz. Sanatsal olaylar ilginizi çekiyor.
YENGEÇ
Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim için ayırmayı tercih edebilir ve entelektüel olarak merak ettiğiniz konuları araştırmaya ayırabilirsiniz. Başarılı olduğun konularda övgü almak iyi hissettirecek. Özel eşyalarına karşı daha korumacı olmalısın.
Karşıt burcunuzda ilerleyen Plüton'dan güçlü etkileşimler ve zorlanmalar alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve uzun zamandır beklediğiniz performansı yakalayacaksınız Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz.
ASLAN
Başkalarının söylediklerini ya da düşündüklerini haddinden fazla önemsememeye dikkat edin ve kendiniz için yaşadığınızı hep hatırlayın. Kendini soyutladığın bir gün. Bir şeylerin yolunda gitmesini istiyorsan, sosyal ve psikolojik durumunu düzeltmelisin.
Ay kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor. Bugün, paylaşımlarınızın gündeme gelmesiyle, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, ani hareketlerden uzak kalmalısınız. Özellikle duygusal sorunlarınızı çok fazla kafanıza takıyorsunuz.