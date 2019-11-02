Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Marmara'da sıcaklıklar artıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak? 02.11.2019 14:18

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak. Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava kaç derece? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Marmara bölgesi il il ilçe ilçe hava durumu raporu.

Son dakika... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların ise kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden alınan son bilgelere göre yurt genelinde ise sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu.

İZMİR: 20, Az bulutlu.

ADANA: 26, Az bulutlu.

ANTALYA: 23, Az bulutlu.

MERSİN: 24, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 14, Az bulutlu.

KONYA: 14, Az bulutlu.

ZONGULDAK: 15, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu.

KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu.

VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 19, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olmasi bekleniyor.