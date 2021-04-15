Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerini endişelendiriyor
Kartal sahilini "deniz salyası" sardı. Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.
15.04.2021 14:21
- Son Güncelleme: 15.04.2021 14:22