RAMAZAN İMSAKİYE
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Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerini endişelendiriyor

Kartal sahilini "deniz salyası" sardı. Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.

15.04.2021 14:21 - Son Güncelleme: 15.04.2021 14:22
Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerini endişelendiriyor

Kartal sahilini saran deniz salyası çevre sakinlerini endişelendirdi. Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerinin endişelenmesine neden oldu.

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Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerini endişelendiriyor

Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi.

Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerini endişelendiriyor

Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekilerden Kemal Bulut, "Bu kirlilik iki, üç gündür var.

Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerini endişelendiriyor

Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum.

Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerini endişelendiriyor

Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.