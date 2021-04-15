İstanbul Maltepe'de kar maskeli parti rezaleti! İçlerinde sosyal medya fenomenleri de var!
İstanbul Maltepe'de sabaha karşı polis tarafından bir villaya baskın yapıldı. Söz konusu villada parti düzenleyen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçtı, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.
15.04.2021 13:52
- Son Güncelleme: 15.04.2021 14:00
Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
MALTEPE'DE KAR MASKELİ PARTİ REZALETİ VİDEOSUNU İZLE