RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Maltepe'de kar maskeli parti rezaleti! İçlerinde sosyal medya fenomenleri de var!

İstanbul Maltepe'de sabaha karşı polis tarafından bir villaya baskın yapıldı. Söz konusu villada parti düzenleyen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçtı, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.

15.04.2021 13:52 - Son Güncelleme: 15.04.2021 14:00
İstanbul Maltepe'de kar maskeli parti rezaleti! İçlerinde sosyal medya fenomenleri de var!

Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

MALTEPE'DE KAR MASKELİ PARTİ REZALETİ VİDEOSUNU İZLE

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İstanbul Maltepe'de kar maskeli parti rezaleti! İçlerinde sosyal medya fenomenleri de var!

Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçarken, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.

İstanbul Maltepe'de kar maskeli parti rezaleti! İçlerinde sosyal medya fenomenleri de var!

Maltepe'de bulunan villada gece saatlerinde parti yapıldığı haberini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı.

İstanbul Maltepe'de kar maskeli parti rezaleti! İçlerinde sosyal medya fenomenleri de var!

Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti. Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan çoğu kişinin yüzüne kar maskesi de taktığı görüldü.

İstanbul Maltepe'de kar maskeli parti rezaleti! İçlerinde sosyal medya fenomenleri de var!

Partiye katılan ve aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.