SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi öldü 39 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9'u memleketlerine gönderildi. Kazaya ilişkin yolcu otobüsünün şoförü Ali G. gözaltına alındı. Trafik kazasında hayatını kaybedenler geride buruk hikayeler bıraktı. Öte yandan kazanın görgü tanığı muavinin "solladık" itirafını anlattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:11 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 17:21
Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı 1

Mersin'in Tarsus ilçesinde biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9'u memleketlerine gönderildi.

Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı 2

Kaza, dün(26 Mayıs) akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Adana istikametinden gelen yolcu otobüsünün devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı 3

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SON DAKİKA