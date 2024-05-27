SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:49

İZLE I Mersin'deki feci kazada otobüs şoförü tutuklandı!

Mersin’de karşı şeride geçen bir yolcu otobüsü 2 otomobil ve 1 kamyonla çarpıştı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme kazada yolcu otobüsünün şoförü A.G., Tarsus Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü A.G. (45) ise gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan otobüsü sürücüsü A.G., Tarsus Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Erzincan İliç'te yeni bir toprak kayması daha oldu! İşte o anlar...
27.05.2024Pazartesi
İZLE I Adıyaman'da sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var
27.05.2024Pazartesi
İZLE I Kayseri'de 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı!
27.05.2024Pazartesi
İZLE I Samsun'da park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
27.05.2024Pazartesi
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Yayın ihbar kabul edildi! Gizemli telefon konuşması: Bizden şüphelenmezler artık
27.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Astrolog Meral Güven’den yeni paylaşım! Skandal savunma 00:53
Astrolog Meral Güven'den Skandal savunma
27.05.2024Pazartesi
Astrolog Meral Güven canlı yayında ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu 00:49
Herkes onu Astrolog sanıyordu, ''Küfürolog'' çıktı!
27.05.2024Pazartesi
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak? SSK - Bağ- Kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? 01:58
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak?
27.05.2024Pazartesi
PENDİK’TE PARÇALANMIŞ CESET DEHŞETİ: 16 parçaya bölünmüş ve ayrı ayrı çöp konteynerlerine bırakılmış erkek cesedi bulundu! Detaylar kan donduruyor 00:48
Pendik'te dehşet! 16 Parçaya bölünmüş ve kafa derisi yüzülmüş erkek cesedi bulundu!
27.05.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA