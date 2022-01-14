Merkür retrosunda burcunuzu neler bekliyor? 6 Şubat'a kadar dikkat etkileri korkunç! İşte yorumları: Boğa, ikizler, yengeç. aslan...

Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.