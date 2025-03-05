Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor
42 yaşındaki iş insanı Mehmet Demir, 30 Ocak tarihinde sırra kadem bastı. Ailesi, Konya'dan şüpheli şekilde kaybolan Mehmet'i aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Ailenin şüphe oklarını çevirdiği isim ise genç adamın kaybolmadan önce 4 milyonluk arabasını üzerine yaptığı eşi Gülhabar oldu. Gülbahar, bugünkü yayında şoke edici bir itirafta bulundu. Gülbahar'ın sözleri Anlı'yı haklı çıkardı.
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Konya'daki esrarengiz olay
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na damga vurdu. 42 yaşındaki geri dönüşüm fabrikası sahibi Mehmet Demir, 30 Ocak tarihinde sırra kadem bastı. Demir'in ailesi, şüpheli şekilde kaybolan Mehmet'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi.
Acılı aile, genç adamın kaybında eşi Gülbahar'ın parmağı olabileceğini söyledi.
SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ Kaybolmadan önce 4 milyonluk arabasını eşinin üzerine yapan Demir'in eşi Gülbahar'ın çelişkili ifadeleri bu şüpheleri güçlendirdi. Gülbahar'ın eşine tılsım yaptığı ve Demir'in içtiği ilaçların içine kağıtlar koyduğu iddia edildi. Mehmet'in ailesi, "Kaybını eşinden değil, başkasından öğrendik" dedi. Gülbahar'ın sakin tavırlarına anlam veremeyen Anlı, "Sen kocası kaybolmuş bir kadın gibi durmuyorsun" dedi.
"KOCAM AĞACIN ALTINDA YATIYOR"
Gülbahar, eşinin kafasını dinlemeye gitmiş olacağını söyleyerek,
"Eşim 4 gün evden çıkmazdı. Evden işe giderdi" şeklinde konuştu. Anlı, bu ifadelere inanmadı. Üfürükçüye telefon ettiğini söyleyen Gülbahar, "Kocam bir ağacın altında cansız yatıyormuş" dedi.
Yayından ayrılma kararı alan Gülbahar bu kararından vazgeçti. İlk yayının aksine oldukça farklı ifadeler kullanan Gülbahar,
"Eşim başka bir kadına ev açacakmış. Eşim başka bir kadına aşıkmış. Ben o kadını aradım. O kadına ben Osmanlıca ders vermiştim" dedi. Anlı, "Sen niye konuları yanlış anlattın?" şeklinde bir soru yöneltti. Gülbahar, "Eşim bana şiddet uyguluyordu. O kadına platonik olarak aşıktı. Gebze'de oturduğumuz dönem evimize gelip gidiyordu. Kadın evliymiş." ifadelerini kullandı.