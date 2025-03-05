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Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

42 yaşındaki iş insanı Mehmet Demir, 30 Ocak tarihinde sırra kadem bastı. Ailesi, Konya'dan şüpheli şekilde kaybolan Mehmet'i aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Ailenin şüphe oklarını çevirdiği isim ise genç adamın kaybolmadan önce 4 milyonluk arabasını üzerine yaptığı eşi Gülhabar oldu. Gülbahar, bugünkü yayında şoke edici bir itirafta bulundu. Gülbahar'ın sözleri Anlı'yı haklı çıkardı.

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takvim.com.tr
Mehmet Demir’e ne oldu?

Konya'daki esrarengiz olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na damga vurdu. 42 yaşındaki geri dönüşüm fabrikası sahibi Mehmet Demir, 30 Ocak tarihinde sırra kadem bastı. Demir'in ailesi, şüpheli şekilde kaybolan Mehmet'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi.

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

Acılı aile, genç adamın kaybında eşi Gülbahar'ın parmağı olabileceğini söyledi.

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme!

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Kaybolmadan önce 4 milyonluk arabasını eşinin üzerine yapan Demir'in eşi Gülbahar'ın çelişkili ifadeleri bu şüpheleri güçlendirdi. Gülbahar'ın eşine tılsım yaptığı ve Demir'in içtiği ilaçların içine kağıtlar koyduğu iddia edildi. Mehmet'in ailesi, "Kaybını eşinden değil, başkasından öğrendik" dedi. Gülbahar'ın sakin tavırlarına anlam veremeyen Anlı, "Sen kocası kaybolmuş bir kadın gibi durmuyorsun" dedi.

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

"KOCAM AĞACIN ALTINDA YATIYOR"

Gülbahar, eşinin kafasını dinlemeye gitmiş olacağını söyleyerek, "Eşim 4 gün evden çıkmazdı. Evden işe giderdi" şeklinde konuştu. Anlı, bu ifadelere inanmadı. Üfürükçüye telefon ettiğini söyleyen Gülbahar, "Kocam bir ağacın altında cansız yatıyormuş" dedi.

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

Yayından ayrılma kararı alan Gülbahar bu kararından vazgeçti. İlk yayının aksine oldukça farklı ifadeler kullanan Gülbahar, "Eşim başka bir kadına ev açacakmış. Eşim başka bir kadına aşıkmış. Ben o kadını aradım. O kadına ben Osmanlıca ders vermiştim" dedi. Anlı, "Sen niye konuları yanlış anlattın?" şeklinde bir soru yöneltti. Gülbahar, "Eşim bana şiddet uyguluyordu. O kadına platonik olarak aşıktı. Gebze'de oturduğumuz dönem evimize gelip gidiyordu. Kadın evliymiş." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demir’e ne oldu?

"ÜZERİNDE SİLAH VAR DİKKAT EDİN"

Anlı, söz konusu kadının Gülbahar'ın kendisini aradığını ve "Mehmet'in üzerinde silah var dikkat edin" dediğini söylediğini aktardı.

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

BOŞANACAKLAR

Gülbahar'ın kardeşi Enes, "Mehmet ortaya çıksın kardeşimden boşayacağım. Bu adam 8 yıldır üstüne mal almıyor. Gülbahar'ın üstüne yapıyor. Her aldığı arabayı eşinin üstüne yapıyor" dedi.

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

Mehmet Demir'in iş ortağı Halil Demir ise şoke edici bilgiler paylaştı. Halil Demir, kendi eşi ile Gülbahar'ın yakıt masraflarının şirket tarafından karşılandığını belirtti. Halil Bey kendi eşinin aylık yakıt masrafı 1500 TL'yken, Gülbahar'ın 6-7 bin TL yakıt masrafı olduğuna dikkat çekti.

Müge Anlı Mehmet Demir olayında yeni gelişme! Cinayete mi kurban gitti? Eşinden kan donduran sözler: Ağacın altında cansız yatıyor

İDDİALARI YALANLADI

Halil Demir, ayrıca Gülbahar'ın sürekli Eski Garaj isimli yerden yakıt aldığını ifade etti. Gülbahar bu iddiaları reddederek, "Orada meclisimiz var. İbadet ediyoruz. Onun haricinde kursa gidiyorum. Neden konuyu saptırmaya çalışıyor anlamıyorum" dedi.

Mehmet Demir olayı Müge Anlıya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi
Mehmet Demir olayı Müge Anlı'ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi