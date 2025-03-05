Yayından ayrılma kararı alan Gülbahar bu kararından vazgeçti. İlk yayının aksine oldukça farklı ifadeler kullanan Gülbahar, "Eşim başka bir kadına ev açacakmış. Eşim başka bir kadına aşıkmış. Ben o kadını aradım. O kadına ben Osmanlıca ders vermiştim" dedi. Anlı, "Sen niye konuları yanlış anlattın?" şeklinde bir soru yöneltti. Gülbahar, "Eşim bana şiddet uyguluyordu. O kadına platonik olarak aşıktı. Gebze'de oturduğumuz dönem evimize gelip gidiyordu. Kadın evliymiş." ifadelerini kullandı.