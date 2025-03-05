Pendik’te Nihat Salih’i öldürüp parçalarını çöp konteynerine atmıştı! Şok ifade: Misafir gelince ara verip sonra kesmeye devam ediyor

"NİHAT AMCANIN KARŞISINDA SİGARA BİLE İÇMEM"

Bilal Dilek savunmasında, "Ben maktul Nihat Salih'i 10 yıldan beri tanırım. Bir zamanlar bizim eve gelip gidiyordu. Kendisine Nihat amca derdim. Kendisi bize yatıya kalmamıştır. Ben onun kaldığı eve misafirliğe gitmedim. Olaydan 2 sene önce eşim ve çocuklar ile birlikte memleketim olan Karabük'e gitti. Ben yalnız yaşamaktayım. Oturduğum ev kiradır. Arkadaşlarım da eve gelip giderler. Nihat Salih bize geldiğinde benim başkaca arkadaşlarım da oluyordu. Ara sıra arkadaşlarım da geliyordu çay içip muhabbet ediyorduk. Yemek yediğimiz olmadı. Nihat Salih ve ben yeşil reçeteli hap kullanıyorduk. Benim yeşil reçetem var. Nihat Salih'in de yeşil reçetesi vardı, yeşil reçeteli hap alıyordu. Ben 4 kutu alıyordum. Nihat amca da alıyordu. Nihat amca kendi haplarından arkadaşlarım ve bana satıyordu. Arkadaşlarıma da satıyordu. Kendisi yeşil reçeteli hapları satarak geçim sağlıyordu. Nereden temin ettiğini bilmiyorum. Maktulün ölümüyle benim ilgim ve alakam yok. Pazar günü ben işteydim. Öğle saat 14.00'de ben Nihat amcayı aradım. Kendisi benim oturduğum evin arka tarafına geldi. Kendisi Dere Mahallesi'ne gideceğini söyledi. Ben de evin etrafındaki çöpleri pislikleri temizliyordum. Zeynep G. ablanın evine gittim. Evin etrafındaki pislikleri temizleyip kucaklayıp attım. Çöpe giderken telis çuvalı götürmedim.

Çöpe battaniye ya da halı gibi bir şey atmadım. Çöp kovasında çay pisliği ve odun parçaları vardı. Onu gittim çöpe attım. Çöp kovasını yolda buldum. Ben evden çıktım 150 metre yürüdüm çöp kovası yoldaydı, el ayak çarpmasın diye çöp kovasını yolun kıyısından aldım gittim çöpü çöp kovasına döktüm. Kovayı da çöpten uzak tarafa attım çünkü dönüşte kovayı alacaktım. Evde ele geçtiği söylenen balta bana ait değildir. Baltanın kime ait olduğunu bilmiyorum. Evimde kömür odun sobası vardır. Bir tane baltam vardı roman vatandaşların çocukları baltayı alıp gitmişler. Olaydan 3 ay önce benim baltam evden alınmıştı. Benim baltam evdeyken odun yanıyordu. "