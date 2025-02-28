Mehmet Demir olayı Müge Anlı'ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi
42 yaşındaki iş insanı Mehmet Demir, 30 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Ailesi, Konya'dan şüpheli şekilde kaybolan Mehmet'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Ailesinin şüphe oklarını çevirdiği isim Mehmet'in eşi ve ortağı oldu. Demir'in kaybolmadan önce 4 milyonluk arabasını eşinin üstüne yaptığı öğrenildi. Müge Anlı, Mehmet'in eşinin açıklamaları karşısında sinirlerine hakim olamadı. İşte ilginç olayın detayları...