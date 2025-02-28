İDDİALARI YALANLADI

Gülbahar bu iddiaları "Eşimin ailesiyle görüşmüyoruz. Ben neden Mehmet'i yok edeyim? Ben ona muska vermedim. Eşimin mide rahatsızlığı vardı. İlaçlarını düzenli kullanmıyordu. Eşimin telefonu, kimliği, banka kartları her şeyi evde. Telefonunu ben temizlemedim. Eşim geri dönecek. O kızını da beni bırakmaz. Birkaç gün her şeyden uzaklaşıp, kafasını toplayıp geri dönecek" diyerek yalanladı.