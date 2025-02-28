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Mehmet Demir olayı Müge Anlı'ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

42 yaşındaki iş insanı Mehmet Demir, 30 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Ailesi, Konya'dan şüpheli şekilde kaybolan Mehmet'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Ailesinin şüphe oklarını çevirdiği isim Mehmet'in eşi ve ortağı oldu. Demir'in kaybolmadan önce 4 milyonluk arabasını eşinin üstüne yaptığı öğrenildi. Müge Anlı, Mehmet'in eşinin açıklamaları karşısında sinirlerine hakim olamadı. İşte ilginç olayın detayları...

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takvim.com.tr
Müge Anlı Mehmet Demir olayı nedir?

Müge Anlı'da izleyenlerin hayretler içerisinde kaldığı bir olay işlendi.

Mehmet Demir olayı Müge Anlı’ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

42 yaşındaki iş insanı Mehmet Demir, 30 Ocak'tan tarihinde ortadan kayboldu. Ailesi, Konya'dan şüpheli şekilde kaybolan Mehmet'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi.

Kayıp Mehmet'in eşi ve kardeşi canlı yayında gerildi!

Mehmet Demir olayı Müge Anlı’ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

ARABASINI EŞİNİN ÜSTÜNE YAPTI

Demir'in ailesi Mehmet Bey'in şüpheli kaybında eşi ve ortağının parmağı olabileceğini iddia etti.Geri dönüşüm fabrikası olan Demir'in kaybolmadan önce 4 milyonluk arabasını eşinin üzerine yapması bu iddiaları güçlendirdi.

Mehmet Demir olayı Müge Anlı’ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

EŞİ KAYBINI SAKLADI İDDİASI

Mehmet'in ailesi, "Kaybını eşinden değil, başkasından öğrendik. Kaybolmadan önce milyonluk arabayı karısının üzerine yapmış. İş ortağına gittik. Eşiyle sorunları vardı, benim bir bilgim yok' dedi. Mehmet'in 1 kızı var" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demir olayı Müge Anlı’ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

TILSIM YAPTI

İddiaların odağındaki eş, yüzünü göstermek istemeyerek yayına katıldı.

Müge Anlı Mehmet Demir olayı nedir?

35 yaşındaki Gülbahar'ın eşi Mehmet'e ilaç içirdiği ve tılsım yaptığı söylendi. İddiaların sahibi Mehmet Demir'in ortağı Halil Demir, kayıp adamın kendisine "Gülbahar bana bazı psikiyatri ilaçları içiyor. Merak edip ilaçları açtım. İçinden ayet yazılı kağıtlar çıktı." şeklinde ifadeler söylediğini açıkladı.

Mehmet Demir olayı Müge Anlı’ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

İDDİALARI YALANLADI

Gülbahar bu iddiaları "Eşimin ailesiyle görüşmüyoruz. Ben neden Mehmet'i yok edeyim? Ben ona muska vermedim. Eşimin mide rahatsızlığı vardı. İlaçlarını düzenli kullanmıyordu. Eşimin telefonu, kimliği, banka kartları her şeyi evde. Telefonunu ben temizlemedim. Eşim geri dönecek. O kızını da beni bırakmaz. Birkaç gün her şeyden uzaklaşıp, kafasını toplayıp geri dönecek" diyerek yalanladı.

Mehmet Demir olayı Müge Anlı’ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

"YANIMA YAKIŞMIYOR"
Mehmet Demir ile 16 yaşında evlendiği ortaya çıkan Gülbahar'ın çevresindeki kişilere "Mehmet benim yanıma yakışmıyor" dediği öne sürüldü. Müge Anlı, Gülbahar'ın sakin tavırları karşısında sinirlerine hakim olamadı. Anlı, "Ben buraya gelip kocasını gerçekten arayan kadınla aramayanı ayırt edebiliyorum. Bu adam ortada yok! Kendine gelebilir misin? Ne kafa dinlemesi? Sen nasıl bu kadar rahatsın? Senin kocan kiminle kafa dinlemeye gitti? Sen hiç merak etmiyor musun?" dedi.

Mehmet Demir olayı Müge Anlı’ya damga vurdu! İş insanı ortadan kayboldu! Görümceler birbirine girdi

STÜDYODA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Gülbahar, "Eşim hayatta olsun. Başka bir kadınla olsun ben razıyım" diyerek bu sorulara yanıt verdi. Bu sözlere tepki gösteren Demir'in kardeşi Esma, "Bu kızın Mehmet'in ortağı ile ilişkisi var" dedi. Yılan diyerek bağıran Esma, Gülbahar'a saldırdı. Stüdyoda ikili birbirine girdi.