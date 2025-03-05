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Güngören'de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi

İstanbul Güngören'de bir boş arazide ölü bebek bulundu. Polisin çalışmasında 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D.'nin (23) ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığı ve ölü bebeği sokaktaki boş araziye getirip, üzerini taşla kapatarak bıraktığı belirlendi. Kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A. gözaltına alındı. Şüpheli anne hakkında "yurt dışına çıkamama" ve "belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

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takvim.com.tr
Güngören’de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de boş arazide ölü bebek bulundu.

Güngören’de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi

Olay dün (4 Mart) saat 18.40 sıralarında Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu.

Boş arazide ölü bebek bulundu!

Güngören’de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi

BİLEREK DÜŞÜK YAPTI

Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D.'nin ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti.

Güngören’de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi

Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güngören’de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi

Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, arazide bulunan ölü bebek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yapılan araştırmada, annenin bir hafta kadar önce ilaç içerek bebeği düşürdüğü belirlendi.

Güngören’de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... 2 kişi gözaltına alındı

Gözaltındaki şüpheliler ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'nın sevk edildiği adliyedeki işlemleri sona erdi.

Savcılıkta ifadesinin ardından "çocuk düşürme" suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli P.N.D. hakkında "yurt dışına çıkamama" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şüpheli Hasan A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Güngören’de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi

"OYUNCAK BEBEK SANIYORLAR İLK BAŞTA"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor. Orada çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar. Dün akşam oluyor bu. Bu akşam da bir abi ambulansı arıyor. Ondan sonra polis falan geliyor, kaynıyor burası" şeklinde konuştu.