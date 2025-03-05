Güngören'de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi

İstanbul Güngören'de bir boş arazide ölü bebek bulundu. Polisin çalışmasında 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D.'nin (23) ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığı ve ölü bebeği sokaktaki boş araziye getirip, üzerini taşla kapatarak bıraktığı belirlendi. Kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A. gözaltına alındı. Şüpheli anne hakkında "yurt dışına çıkamama" ve "belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 12:09 Paylaş







İstanbul Güngören'de boş arazide ölü bebek bulundu.

Olay dün (4 Mart) saat 18.40 sıralarında Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu. Boş arazide ölü bebek bulundu!

BİLEREK DÜŞÜK YAPTI Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D.'nin ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti.

Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.