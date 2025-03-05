Güngören'de kan donduran olay: Boş arazide ölü bebek bulundu! Bilerek düşük yaptı... Anne hakkında karar verildi
İstanbul Güngören'de bir boş arazide ölü bebek bulundu. Polisin çalışmasında 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D.'nin (23) ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığı ve ölü bebeği sokaktaki boş araziye getirip, üzerini taşla kapatarak bıraktığı belirlendi. Kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A. gözaltına alındı. Şüpheli anne hakkında "yurt dışına çıkamama" ve "belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.