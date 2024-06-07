Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı Meryem'in son istediğini açıkladı! Maaile fail

1 Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı günlerce işlenmişti.Programda Özdemir'in eşi Meryem'in çelişkili açıklamaları dikkat çekerken genç adamın cesedine 21 gün sonra otomobilinin 750 metre uzağında ulaşıldı.

2 CESEDİN YANINDA MEYVE VE SEBZELER BULUNDU

Cesedin yanında bulunan meyve ve sebzeler ise oldukça dikkat çekmişti. Bu meyve ve sebzelerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konulduğu düşünülmüştü.