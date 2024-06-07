Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı Meryem'in son istediğini açıkladı! Maaile fail

Hatay'da 26 Aralık'ta ortadan kaybolan Mehmet Ali Özdemir cinayeti Müge Anlı ve Tatlı Sert'te çözüldü. Kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Özdemir'in eşi Meryem'in kardeşi Mehmet Genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı, bugün (7 Haziran) olaya dair yeni gelişmeleri açıkladı. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Kaç yıl ceza aldılar? İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı günlerce işlenmişti.Programda Özdemir'in eşi Meryem'in çelişkili açıklamaları dikkat çekerken genç adamın cesedine 21 gün sonra otomobilinin 750 metre uzağında ulaşıldı.
CESEDİN YANINDA MEYVE VE SEBZELER BULUNDU
Cesedin yanında bulunan meyve ve sebzeler ise oldukça dikkat çekmişti. Bu meyve ve sebzelerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konulduğu düşünülmüştü.
YENİ GELİŞMELER VAR
Müge Anlı 5 Haziran Perşembe tarihli yayında Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem, Meryem'in anne ve babası, iki erkek kardeşi, amcası ve amcasının iki oğlu olmak üzere toplamda 8 kişinin göz altına alındığını duyurmuştu.