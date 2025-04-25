Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı
Müge Anlı'da günlerdir cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı işleniyor. Genç adamın kaydında şüphe okları yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya'ya çevrildi. Bayram'ın cinsiyet değiştirdi yalanını güçlendirmek için Mehmet'in telefon numarasını erkek tuvaletlerine yazdığı ortaya çıktı. İtirafın an meselesi olduğu olayda Müge Anlı, tahtayı çıkardı. Derya ise çok önemli bir delili ağzından kaçırdı.