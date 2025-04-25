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Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

Müge Anlı'da günlerdir cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı işleniyor. Genç adamın kaydında şüphe okları yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya'ya çevrildi. Bayram'ın cinsiyet değiştirdi yalanını güçlendirmek için Mehmet'in telefon numarasını erkek tuvaletlerine yazdığı ortaya çıktı. İtirafın an meselesi olduğu olayda Müge Anlı, tahtayı çıkardı. Derya ise çok önemli bir delili ağzından kaçırdı.

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takvim.com.tr
Müge Anlı Mehmet Çetin olayında son durum ne?

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 2015 yılında Isparta'da şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın parmağı olabileceğini ileri sürdü.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

Akçay'ın köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" dedikodusu bu şüpheleri güçlendirdi. Mehmet'in kredi çekip kendisine hayat sigortası yaptırdığı ve bu sigortadan doğacak ölüm tazminatını, şu an cezaevinde olan Bayram'ın arkadaşı Tarkan Gürakan'a bıraktığı bilgisi de programa bomba gibi düştü.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

TELEFON GÖRÜŞMESİ AÇIĞA ÇIKTI

Canlı yayında konuşan ve Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak gizemi çözme yolunda önemli bir açıklamada bulundu. Bayram bu iddiaları yalanladı. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram Akçay arasında çok sayıda telefon görüşmesi olduğu da açığa çıktı. Özellikle genç adamın kaybolduğu gün saat 19:22'de yapılan 40 saniyelik arama ve ardından Derya'nın telefonunu uzun süre kullanmaması şüpheleri artırdı.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

AĞZINDAN KAÇIRDI

Anlı, ikilinin 56 kez telefonda konuştuğunu açıkladı. Daha sonra düzeltme yaparak bu sayının 63 olduğunu söyledi. Köşeye sıkışan Derya'nın başlangıçta tanımadığını iddia ettiği Tarkan ile de görüştüğü açığa çıktı. Genç kadın, yayında Bayram ile olan telefon görüşmesinin bıçak olayıyla ilgili olabileceğini de ağzından kaçırdı.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

FENALIK GEÇİRDİ
Derya, konuşmaları hatırlamadığını söyledi. Dün akşam kaldığı otelde sürekli bu soruya maruz kaldığı için fenalık geçirdi. Derya'nın fenalaşma ve bayılmaz görüntülerini izleyen Anlı, 'Bu düpedüz numara' dedi.

Müge Anlı Mehmet Çetin olayında son durum ne?

TAHTA ORTAYA ÇIKTI

Anlı, yayında hem Derya'ya hem de Bayram'a bu telefon görüşmelerini sordu. Ünlü sunucu tahtaya tüm çelişkileri not etti ancak yine yanıt alamadı. Anlı, bu durum üzerine Bayram'a "Sen benim sinirlerimi bozuyorsun" dedi. Bayram'ın erkek tuvaletlerine Mehmet'in numarasını yazdığı da öğrenildi.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

"MEHMET BENİ ALDATTI"

Mehmet'in anne ve babası o dönem komşularından Mehmet ve Derya'nın sürekli kavga ettiklerini öğrendiklerini açıkladı. Derya bu durumun nedeninin Mehmet'in kendisini aldatmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Derya Mehmet'in ailesiyle birlikte düğüne gittiğini daha sonra kocasının kendisini aldattığına dair bir telefon aldığını iddia etti. Eve baskın yaptığını söyleyen Derya, yatak odasının dağınık olduğunu da ileri sürdü.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

ALTINLARI ALMAK İÇİN KUMPAS MI KURDU?

Aile bu iddialara karşı çıkarak, söz konusu kişinin çok yaşlı olduğunu belirtti. Gelin Derya'nın olayın ardından 'düğünde takılan altınları bana verirseniz eğer Mehmet ile barışırım' demesi olayın kumpas olabileceği ihtimalini de artırdı. Söz konusu kadının Mehmet ve Tarkan ile aynı mermer fabrikasında çalıştığı da öğrenildi.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

Derya, Tarkan'ın Bayram'ı dövdüğünü de itiraf etti. Genç kadının o dönem emniyete verdiği ifadesinde "Mehmet'i Bayram ve Tarkan'dan uzak durması konusunda uyardım" dediği de gün yüzüne çıktı. Anlı, bu durum üzerine "Sen tanımadığını iddia ettiğin bu adamlara karşı niye uyarıda buldun o zaman" dedi.

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

Derya'nın eniştesi Kenan da yayına bağlanarak Mehmet'in kendisine eve kadın aldığını söylediğini ileri sürdü. Bu durum üzerine Anlı, "Başlangıçta cinsiyet değiştirdi deniliyordu şimdi hovarda" sözleri ile olayın garipliğine dikkat çekti.

Müge Anlı Mehmet Çetin olayında son durum ne?

KAVGANIN NEDENİ DERYA OLABİLİR

Sercan Gökalp ise Mehmet Çetin'in Bayram'a bıçak çekmesinin nedeninin Derya olabileceğini düşündüğünü söyledi. Gökalp; Tarkan, Mehmet ve Bayram'ı bir arada gördüğünü de açıkladı.

Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var
Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

Cinsiyet değiştirdiği iddia edilmişti! Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Canlı yayında ağzından kaçırdı! Sonra bayıldı

POLİSLER GELİNCE KAÇTI

Sercan Gökalp'ın eşi Dudu Gökalp, Derya'nın tanımadığını iddia ettiği Bayram'ı araba ile defalarca çiftin evine bıraktığını söyledi. Bayram'ın ofise polisler gelince kaçtığı da ortaya çıktı.