TELEFON GÖRÜŞMESİ AÇIĞA ÇIKTI

Canlı yayında konuşan ve Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak gizemi çözme yolunda önemli bir açıklamada bulundu. Bayram bu iddiaları yalanladı. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram Akçay arasında çok sayıda telefon görüşmesi olduğu da açığa çıktı. Özellikle genç adamın kaybolduğu gün saat 19:22'de yapılan 40 saniyelik arama ve ardından Derya'nın telefonunu uzun süre kullanmaması şüpheleri artırdı.