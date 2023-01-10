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Masterchef'te şampiyonluğa oynayan tatlı! Nişasta helvası tarifi bakın hangi yöreye ait! Yiyenler tadına doyamayacak!

Masterchef 2023 finalinde Metin tarafından yapılan nişasta helvası tarifi oldukça merak edildi. Ekran başındaki izleyenler nişasta helvası nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. İşte lezzetiyle sizi büyüleyecek nişasta helvası tarifi ve püf noktaları...

takvim.com.tr
10.01.2023 20:06 - Son Güncelleme: 10.01.2023 20:12
Masterchef’te şampiyonluğa oynayan tatlı! Nişasta helvası tarifi bakın hangi yöreye ait! Yiyenler tadına doyamayacak!

Masterchef 2023 final tatlısı olarak yapılan nişasta helvası izleyiciler tarafından merak edildi. İşte nişasta helvası tarifi...

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Masterchef’te şampiyonluğa oynayan tatlı! Nişasta helvası tarifi bakın hangi yöreye ait! Yiyenler tadına doyamayacak!

NİŞASTA HELVASI İÇİN GEREKENLER

4 yemek kaşığı buğday nişastası
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı şeker
Ceviz

Masterchef’te şampiyonluğa oynayan tatlı! Nişasta helvası tarifi bakın hangi yöreye ait! Yiyenler tadına doyamayacak!

Nişastayı bir kasede suyla iyice karıştırıp kek hamuru kıvamına getirin.

Masterchef’te şampiyonluğa oynayan tatlı! Nişasta helvası tarifi bakın hangi yöreye ait! Yiyenler tadına doyamayacak!

Sıvı yağı tencerede kızdırıp hazırladığınız karışımı yağa ekleyin.

Masterchef’te şampiyonluğa oynayan tatlı! Nişasta helvası tarifi bakın hangi yöreye ait! Yiyenler tadına doyamayacak!

Kısık ateşte iyice kavurup şekeri ilave edin.

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