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İtiraf ettiler! Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte içinde uyuşturucu...

Şişli'de polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden uyuşturucu hap çıkan 2 kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan Y.B., Feriköy'de bir işletmeden aldığı çiğköftenin içerisine uyuşturucu hapları kendilerinin koyduğunu, daha sonra A.S. ile birlikte gözaltındaki arkadaşlarına vermek üzere polis merkezine getirdiklerini itiraf etti.

11.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 11.01.2023 09:01
İtiraf ettiler! Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte içinde uyuşturucu...

İstanbul'da Şişli'de polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden uyuşturucu hap çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

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İtiraf ettiler! Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte içinde uyuşturucu...

Olay, 23 Aralık Cuma saat 23.00 sıralarında Feriköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. A.S. ve Y.B., polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına yemek getirdiler.

İtiraf ettiler! Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte içinde uyuşturucu...

Dışarıdan yiyecek alınmayacağı uyarısına rağmen ısrarcı olan 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polisler, getirilen çiğköfteyi inceleyerek içerisinden şeffaf poşete sarılı vaziyette 2 tane uyuşturucu hap buldular.

İtiraf ettiler! Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte içinde uyuşturucu...

İTİRAF ETTİLER

İfadesi alınan Y.B., Feriköy'de bir işletmeden aldığı çiğköftenin içerisine uyuşturucu hapları kendilerinin koyduğunu, daha sonra A.S. ile birlikte gözaltındaki arkadaşlarına vermek üzere polis merkezine getirdiklerini itiraf etti.

İtiraf ettiler! Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte içinde uyuşturucu...

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından Y.B. ve A.S. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından çıkardıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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