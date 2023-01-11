İtiraf ettiler! Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte içinde uyuşturucu...

İTİRAF ETTİLER

İfadesi alınan Y.B., Feriköy'de bir işletmeden aldığı çiğköftenin içerisine uyuşturucu hapları kendilerinin koyduğunu, daha sonra A.S. ile birlikte gözaltındaki arkadaşlarına vermek üzere polis merkezine getirdiklerini itiraf etti.