Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! DNA raporunda dedesi babası çıkmıştı, itiraf geldi: "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım"
Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! DNA raporunda dedesi babası çıkmıştı, itiraf geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin davanın duruşmasında, anne Selvi Yağal, kayınpederi Hasan Yağal'ın kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. Selvi Yağal, daha önce çıkan DNA raporlarının sonucunu inkar etmşti...
"KAYINBABAMIN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADIM"
Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! DNA raporunda dedesi babası çıkmıştı, itiraf geldi.
Son dakika haberine göre Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.
En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.
4 KİŞİYE DAVA AÇILDI
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. 22 Kasım'da adliyeye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklandı, diğer tüm aile üyeleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.