Müge Anlı'daki Müslüme Yağal cinayetinde son dakika! DNA raporunda dedesi babası çıkmıştı, itiraf geldi: "Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım"

4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. 22 Kasım'da adliyeye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklandı, diğer tüm aile üyeleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.