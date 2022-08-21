Mardin Derik'te katliam gibi trafik kazası: Onlarca kişi hayatını kaybetti! Şehit polis memuru bir hafta önce atanmıştı
Son dakika haberleri... Türkiye dün peş peşe gelen büyük trafik kazalarıyla sarsıldı. Mardin Derik'te yaşanan kaza sonrası olay yeri adeta can pazarına dönüştü. Mardin'deki kazaya ilişkin gelen her görüntü izleyenleri dehşete düşürürken onlarca kişiyi hayattan koparan ya da yaralayan feci olaya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mardin'de son olarak 20 olarak belirlenen ölü sayısının yanısıra çok sayıda yaralı var. Kazanın boyutunu gelen yeni karelerdeki detaylar ortaya çıkardı. Öte yandan Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi.
Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntü ve fotoğraflar dehşetin boyutunu gözler önüne sererken o anlarda yaşanan can pazarını da tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İşte Mardin'deki kazada son durum, ölü yaralı sayısı ve kazaya ilişkin ortaya çıkan çarpıcı detaylar
MARDİN'DE DE AYNI SENARYO: KAZAYA MÜDAHALE EDENLERE ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, ilçede saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
MARDİN'DEKİ KAZADA 20 KİŞİ VEFAT ETTİ
Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından bir süre kapanan yol yeniden ulaşıma açılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Derik Kaymakamı Evren Çakır ile Üçyol mevkisinde kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.