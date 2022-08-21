Mardin Derik’te katliam gibi trafik kazası: Onlarca kişi hayatını kaybetti! Şehit polis memuru bir hafta önce atanmıştı

MARDİN'DE DE AYNI SENARYO: KAZAYA MÜDAHALE EDENLERE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, ilçede saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.