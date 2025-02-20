Evlerde sıkça karşılaşılan lavabodan gelen kötü kokular, hem hijyen hem de yaşam konforu açısından büyük bir sorun oluşturabilir. Borularda biriken kirler, tıkanıklıklar ve kanalizasyon kaynaklı sızıntılar, zamanla kötü kokulara neden olur. Ancak, doğru temizlik ve bakım yöntemleriyle bu sorunu kolayca gidermek mümkündür. Peki, lavabodan gelen kötü kokular nasıl engellenir? İşte kötü kokulara karşı etkili çözümler!