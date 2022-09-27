Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı'dan acı haber geldi. Aylardır kayıp olan kız çocuğu işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Programı yakından takip edenler internet arama motorlarında Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kim öldürdü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı'dan haber var! Son dakika gelişmesine göre minik Lina'nın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep Şahinbey'de bir adrese yapılan baskında cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. İşte yoğun olarak araştırılan Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kim öldürdü? soruların yanıtları...
SON DAKİKA HABERİ! ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir aranıyordu! Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler doğrultusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kaçırdığı iddia edilen Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon düzenlendi.
3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'a ait olduğu düşünülen ve üzerinde yoğun darp izlerine rastlanan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Morguna kaldırıldı.