Müge Anlı'daki Lina Nazlı Erba olayında kahreden haber! 3 yaşındaki minik kızı darbederek öldürüp, derin dondurucuya attılar
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Naime Ceyda ve ablası Lina Nazlı Erba olayı günlerdir Türkiye'nin gündemindeydi. Müge Anlı canlı yayınında verilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Lina Nazlı'nın bulunması için soruşturma başlattı. Soruşturmanın akabinde akşam saatlerinde acı haber geldi. Darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erba'nın cesedi, bir işletmedeki derin dondurucuda bulundu. Yürek sızlatan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
27.09.2022 02:44 - Son Güncelleme: 27.09.2022 02:50
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve ablası Lina Nazlı için ağladı.
Soluğu ayrıldığı eşi ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda alan genç kadının anlattıkları tüyler ürpertti.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp 2 kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.