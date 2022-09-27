SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu, kan dondurdu: "Boynunu kırmışlar, komple şişmiş..."

Küçük kızların hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğarken Gaziantep'ten canlı yayına katılan bir kadın ise hemşire olduğunu söyleyen bir kadının 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'yı kendisine bıraktığını söyledi. Müge Anlı, aldığı bu ihbar sonrasında minik kızı aldırmak için hemen harekete geçti.