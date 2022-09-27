SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu, kan dondurdu: "Boynunu kırmışlar, komple şişmiş..."
Son dakika... Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda ortaya çıkmıştı. Minik Lina'nın cesedini gören babaanne anlattıklarıyla kan dondurdu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Lina'yı kaçırdığı iddia edilen Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Son dakika haberine göre minik beden, Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı Erbay'ın cesedi çıktı. Talihsiz yavrunun vücudunda darp izlerine rastlandı. Torununun cesedini teşhis eden babaanne ise vahşetin boyutunu anlattı. "Boynunu kırmışlar, sigara söndürmüşler, komple şişmiş, patlamak üzereydi..." sözleri kan dondurdu.
27.09.2022 16:17 - Son Güncelleme: 27.09.2022 16:37
"BOYNUNU KIRMIŞLAR, KOMPLE ŞİŞMİŞ, PATLAMAK ÜZEREYDİ..."
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Babaanne konuştu detaylar kan dondurdu:.
"ANNE MELİSSA KIZININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYOR MUYDU?"
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu.
Müge Anlı'da kan donduran olay! Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! Minik Naime bulundu, 4 yaşındaki ablası Lina Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve ablası Lina Nazlı için ağladı.