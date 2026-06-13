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LGS sınavı yorumları: 2026 LGS nasıldı, zor muydu? Öğrenciler ne diyor?

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS 2026 merkezi sınavı sona erdi. Uzun süren hazırlık maratonunun ardından sınav salonlarından çıkan öğrenciler ilk değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bazı öğrenciler süre yönetiminde zorlandıklarını belirtirken bazıları ise soruların bilgi kadar dikkat ve yorum gücü de gerektirdiğini ifade etti. İşte LGS 2026 sonrası öne çıkan ilk öğrenci değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi:
LGS sınavı yorumları: 2026 LGS nasıldı, zor muydu? Öğrenciler ne diyor?

Aylar süren yoğun hazırlığın ardından öğrenciler LGS heyecanını geride bıraktı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar soruların zorluk derecesi ve süre yeterliliği konusunda görüşlerini paylaşmaya başladı. İlk yorumlar özellikle sayısal bölümdeki soruların belirleyici olabileceğine işaret ederken sözel alanda da dikkat gerektiren soruların öne çıktığı görülüyor. Sınavdan çıkan öğrencilerin değerlendirmeleri bu yılki LGS'nin genel seviyesine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

LGS 2026’da öğrencileri en çok hangi dersler zorladı?

LGS 2026'da öğrencileri en çok hangi dersler zorladı?

Sınavın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde öğrencilerin büyük bölümü özellikle sayısal bölümdeki soruların dikkat ve işlem becerisini ön plana çıkardığını belirtti. Matematik sorularının uzun işlem gerektirdiğini ifade eden adaylar, süreyi verimli kullanmanın başarı açısından kritik olduğunu dile getirdi.

LGS sınavı yorumları

Buna karşılık bazı öğrenciler sözel bölümde yer alan uzun paragraf sorularının da zaman kaybına neden olduğunu ve dikkat seviyesini zorladığını paylaşıyor.

Sözel bölümde dikkat ve yorum gücü öne çıktı

Sözel bölümde dikkat ve yorum gücü öne çıktı

Türkçe testindeki paragraf ağırlıklı sorular sınav sonrası yapılan yorumlarda en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Öğrenciler, soruların doğrudan bilgi ölçmekten çok okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine odaklandığını ifade etti.

2026 LGS nasıldı?

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinde ise bilgi ve yorum dengesinin korunduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Sayısal bölüm belirleyici olabilir

Sayısal bölüm belirleyici olabilir

Öğrencilerin önemli bir kısmı matematik sorularının seçici nitelikte olduğunu belirtti.

Özellikle çok aşamalı problem sorularının süre yönetimini zorlaştırdığı ifade edildi.

LGS nasıldı, öğrenciler ne diyor?

Fen Bilimleri testinde ise yorum ağırlıklı ve günlük yaşamla ilişkilendirilen soruların dikkat çektiği yönünde görüşler paylaşıldı.

Süre yetmedi yorumları dikkat çekti

Süre yetmedi yorumları dikkat çekti

Sınav sonrasında en sık dile getirilen konulardan biri de süre yönetimi oldu. Bazı öğrenciler soruların zorluk seviyesinden çok uzunluğu nedeniyle zaman kaybettiklerini belirtirken özellikle son sorulara yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

X'te yer alan yorumara göre öte yandan sınava hazırlık sürecini düzenli şekilde geçiren öğrenciler genel olarak sınavın müfredata uygun ve dengeli hazırlandığını kaydediyor.

Sosyal medyada LGS gündemi

Sosyal medyada LGS gündemi

Sınavın tamamlanmasının ardından sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapıldı. Öğrenciler en çok matematik, Türkçe ve fen bilimleri sorularını tartışırken sınavın genel zorluk seviyesine ilişkin farklı görüşler öne çıktı.

Kimi adaylar sınavı beklediklerinden kolay bulduklarını söylerken kimileri ise özellikle zaman baskısının performanslarını etkilediğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X’te öne çıkan LGS yorumları

İşte sosyal medya platformu X'te öne çıkan LGS yorumları...

LGS 2026 hakkındaki değerlendirmem: Türkçe çok zor Sosyal orta Din kolay İngilizce orta Matematik orta Fen Bilimleri kolay beklediğim puan 490 umarım gelir.

LGS 2026 hakkındaki değerlendirmem

LGS 2026 hakkındaki değerlendirmem: Türkçe kolay, Sosyal Bilgiler orta, Din zor, İngilizce orta, Matematik kolay, Fen Bilimleri kolay. Din ve İngilizceden 1'er yanlış bekliyorum. #lgs2026

Son 8 yıl en zor LGS’si

Son 8 yıl en zor LGS si Brezilya Almanya maçında Brezilya gibi hezimete uğradık.

LGS kolay mıydı?

Bugün LGS çok kolaydı diyorlar bakalım kaç full çıkacak hatta biri demiş şimdi sınav bitti benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar en kolay LGS idi demiş.

2026 LGS değerlendirme

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve Takvim arşivden servis edilmiştir.

LGS yorumları ise X platformundan servis edilmiştir.

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