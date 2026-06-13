LGS sınavı yorumları: 2026 LGS nasıldı, zor muydu? Öğrenciler ne diyor?

Süre yetmedi yorumları dikkat çekti

Sınav sonrasında en sık dile getirilen konulardan biri de süre yönetimi oldu. Bazı öğrenciler soruların zorluk seviyesinden çok uzunluğu nedeniyle zaman kaybettiklerini belirtirken özellikle son sorulara yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

X'te yer alan yorumara göre öte yandan sınava hazırlık sürecini düzenli şekilde geçiren öğrenciler genel olarak sınavın müfredata uygun ve dengeli hazırlandığını kaydediyor.