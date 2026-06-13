LGS sınavı yorumları: 2026 LGS nasıldı, zor muydu? Öğrenciler ne diyor?
Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS 2026 merkezi sınavı sona erdi. Uzun süren hazırlık maratonunun ardından sınav salonlarından çıkan öğrenciler ilk değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bazı öğrenciler süre yönetiminde zorlandıklarını belirtirken bazıları ise soruların bilgi kadar dikkat ve yorum gücü de gerektirdiğini ifade etti. İşte LGS 2026 sonrası öne çıkan ilk öğrenci değerlendirmeleri...
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