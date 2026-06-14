TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde
Dünyanın en prestijli lezzet rehberlerinden TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 15 Çorbası" listesini açıkladı. Asya ve Kuzey Avrupa mutfaklarının ağırlıkta olduğu listede, Türkiye'yi temsil eden Gaziantep'in tescilli lezzeti Beyran çorbası ile mutfakların vazgeçilmezi mercimek çorbası büyük bir başarıya imza attı. İşte o gururlandıran listenin detayları ve sıralama.
Giriş Tarihi:
DÜNYANIN EN İYİ 15 ÇORBASI
|Sıra
|Çorba Adı
|Ülke
|1
|Vori-Vori
|Paraguay
|2
|Beyran Çorbası
|Türkiye
|3
|Yokohama Style Ramen
|Japonya
|4
|Soto Betawi
|Endonezya
|5
|Ramen
|Japonya
|6
|Tonkotsu Ramen
|Japonya
|7
|Sinigang na Baboy
|Filipinler
|8
|Tom Kha Gai
|Tayland
|9
|Lanzhou Lamian
|Çin
|10
|Lohikeitto
|Finlandiya
|11
|Sinigang
|Filipinler
|12
|Mercimek Çorbası
|Türkiye
|13
|Taiwanese Hot Pot
|Tayvan
|14
|Beef Pho
|Vietnam
|15
|Kalakeitto
|Finlandiya