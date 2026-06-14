TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

TÜRKİYE'DEN İKİ ÇORBA İLK 15'TE

TasteAtlas sıralamasında Türkiye'yi temsil eden ilk lezzet Gaziantep'e özgü beyran çorbası oldu. Uzun süre pişirilen kuzu eti, sarımsak ve pirinçle hazırlanan beyran, özellikle sabah saatlerinde tüketilen geleneksel bir yemek olarak biliniyor.

Listede yer alan bir diğer Türk lezzeti ise mercimek çorbası oldu. Kırmızı mercimek, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan bu çorba, hem ev mutfağında hem de restoranlarda en çok tercih edilen başlangıçlardan biri olarak öne çıkıyor.