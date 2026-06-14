CANLI YAYIN
Geri

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

Dünyanın en prestijli lezzet rehberlerinden TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 15 Çorbası" listesini açıkladı. Asya ve Kuzey Avrupa mutfaklarının ağırlıkta olduğu listede, Türkiye'yi temsil eden Gaziantep'in tescilli lezzeti Beyran çorbası ile mutfakların vazgeçilmezi mercimek çorbası büyük bir başarıya imza attı. İşte o gururlandıran listenin detayları ve sıralama.

Giriş Tarihi:
TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

Dünya mutfakları, yüzyıllardır farklı kültürlerin damak zevkini yansıtan çorbalarla zenginleşiyor. Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi Çorbaları" listesinde bu yıl da birbirinden farklı lezzetler öne çıktı. Listede Türkiye'den iki geleneksel çorbanın yer alması dikkat çekti.

Gaziantep'in meşhur beyran çorbası ikinci sıraya yerleşirken, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası da dünyanın en iyi çorbaları arasında kendine yer buldu.

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

TÜRKİYE'DEN İKİ ÇORBA İLK 15'TE

TasteAtlas sıralamasında Türkiye'yi temsil eden ilk lezzet Gaziantep'e özgü beyran çorbası oldu. Uzun süre pişirilen kuzu eti, sarımsak ve pirinçle hazırlanan beyran, özellikle sabah saatlerinde tüketilen geleneksel bir yemek olarak biliniyor.

Listede yer alan bir diğer Türk lezzeti ise mercimek çorbası oldu. Kırmızı mercimek, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan bu çorba, hem ev mutfağında hem de restoranlarda en çok tercih edilen başlangıçlardan biri olarak öne çıkıyor.

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

LİSTENİN ZİRVESİNDE PARAGUAY VAR

Listenin ilk sırasında Paraguay mutfağının geleneksel lezzeti Vori-Vori yer aldı. Mısır unu ve peynirden hazırlanan küçük hamur toplarının tavuk veya et suyunda pişirilmesiyle hazırlanan çorba, ülkenin en tanınan yemekleri arasında gösteriliyor.

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

JAPON MUTFAĞI LİSTEDE GÜÇLÜ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLDİ

Japonya, listede birden fazla çorba çeşidiyle dikkat çekti.

  • Yokohama Style Ramen, yoğun kemik suyu ve soya sosu bazlı aromasıyla üçüncü sırada yer aldı.
  • Klasik ramen, erişte ve et suyunun birleştiği geleneksel Japon lezzeti olarak beşinci sıraya girdi.
  • Fukuoka bölgesine özgü Tonkotsu Ramen ise uzun saatler kaynatılan domuz kemiği suyuyla hazırlanan kremamsı yapısıyla altıncı sırada kendine yer buldu.
TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

ASYA MUTFAKLARINDAN DİKKAT ÇEKEN LEZZETLER

Endonezya'nın başkenti Cakarta ile özdeşleşen Soto Betawi, hindistan cevizi sütü ve etle hazırlanan zengin aromalı yapısıyla dördüncü sıraya yerleşti.

Filipinler mutfağından Sinigang na Baboy yedinci sırada yer aldı. Ekşi aromasıyla bilinen bu çorba, genellikle domuz eti ve sebzelerle hazırlanıyor.

Tayland'ın ünlü Tom Kha Gai çorbası da listede sekizinci sıraya yükseldi. Hindistan cevizi sütü, galangal kökü, limon otu ve tavuk etinin bir araya geldiği yemek, Tay mutfağının en bilinen çorbaları arasında bulunuyor.

Çin'in geleneksel erişte yemeklerinden Lanzhou Lamian ise dokuzuncu sırada yer aldı. Elle çekilen erişteler ve et suyuyla hazırlanan yemek, özellikle Çin'in kuzeybatısında büyük ilgi görüyor.

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

KUZEY AVRUPA'NIN BALIKLI ÇORBALARI DA LİSTEDE

Finlandiya mutfağı iki farklı çorbayla ilk 15'e girmeyi başardı.

Lohikeitto, somon balığı, patates ve krema ile hazırlanan geleneksel bir Fin çorbası olarak onuncu sırada yer aldı.

Kalakeitto ise çeşitli balık türleriyle hazırlanan klasik Fin balık çorbası olarak listenin 15'inci sırasında kendine yer buldu.

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

FİLİPİNLER VE TAYVAN DA SIRALAMADA YER ALDI

Filipinler'in meşhur ekşi çorbası Sinigang, farklı et ve deniz ürünleriyle hazırlanabilen versiyonlarıyla 11'inci sıraya yerleşti.

Tayvan mutfağının önemli yemeklerinden Taiwanese Hot Pot ise kaynar et suyu içerisinde pişirilen et, deniz ürünü ve sebzelerden oluşan yapısıyla 13'üncü sırada gösterildi.

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

VİETNAM'IN ÜNLÜ PHO'SU DA İLK 15'TE

Vietnam mutfağının dünya çapında tanınan lezzeti Beef Pho, listenin 14'üncü sırasında yer aldı. Uzun süre kaynatılan kemik suyu, pirinç eriştesi ve ince dilimlenmiş dana etiyle hazırlanan yemek, Vietnam'ın simge tatlarından biri olarak kabul ediliyor.

TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

DÜNYANIN EN İYİ 15 ÇORBASI

SıraÇorba AdıÜlke
1Vori-VoriParaguay
2Beyran ÇorbasıTürkiye
3Yokohama Style RamenJaponya
4Soto BetawiEndonezya
5RamenJaponya
6Tonkotsu RamenJaponya
7Sinigang na BaboyFilipinler
8Tom Kha GaiTayland
9Lanzhou LamianÇin
10LohikeittoFinlandiya
11SinigangFilipinler
12Mercimek ÇorbasıTürkiye
13Taiwanese Hot PotTayvan
14Beef PhoVietnam
15KalakeittoFinlandiya
TasteAtlas seçti: Türkiye’nin en sevilen 2 çorbası dünya listesinde

Geleneksel tariflerin öne çıktığı listede, Asya mutfaklarının ağırlığı dikkat çekerken Türkiye'nin iki farklı çorbayla temsil edilmesi Türk mutfağının uluslararası alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Yaşam