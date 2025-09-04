KYK yurt ücretleri 2025-2026 açıklandı: İşte tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 aylık ücret listesi

KYK yurt ücretleri 2025-2026 dönemi için belli oldu. Bu yıl yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılan yurt fiyatları 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2-6 Eylül tarihleri arasında alınacak başvurularla öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurda yerleştirileceğini açıkladı.