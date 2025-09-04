takvim-logo

Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi

Gaziantep'te skandal bir olay ortaya çıktı! Şahinbey ilçesinde "Et Bankası" isimli iş yerinde yapılan denetimde, kıyma makinesine yerleştirilen düzenekle bozulmuş et, tavuk taşlığı ve çeşitli sakatatların kıymaya karıştırıldığı belirlendi. Hijyen koşullarının yok sayıldığı dükkanda 264 kilo bozuk et başta olmak üzere yüzlerce kilo ürün imha edilmek üzere toplatıldı. Belediye tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilirken savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Gaziantep Şahinbey'de kıyma makinesine yerleştirilen düzenekle vatandaşa kıyma yerine bozulmuş et satan "Et Bankası" isimli iş yerinin ruhsatı iptal edildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, et satışı yapılan iş yerinde kıyma makinesindeki bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırılıp satıldığı tespit edildi.

Şahinbey Zabıta Ekipleri ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde iş yeri muhafaza koşullarının uygun olmadığı, hijyen ve temizlik şartlarının sağlanmadığı, izlenebilirliği olmayan, son tüketim tarihi belli olmayan ve hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etlerin satışa sunulduğu belirlendi.

RUHSAT İPTAL EDİLDİ

İşletmede yapılan denetimlerde 264 kilo bozulmuş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salçaya imha edilmek üzere el konuldu. Şahinbey Belediyesi işletmeye ait ruhsatı iptal ederek, iş yeri sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DÜZENEK NASIL ÇALIŞIYOR?

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynayan hiçbir esnafa müsaade gösterilmeyeceğini söyledi.

Tahmazoğlu şunları söyledi:

"Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerimizin, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 'ET BANKASI' isimli yerine yaptığı denetimde akıllara durgunluk veren bir düzenek ile karşılaştık.

Sağlam etleri çekiyormuş gibi yapıp bir kenara ayıran, bozuk etleri çekip vatandaşlara yediren iş yerinin Şahinbey Belediyemiz tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştır.

Ayrıca iş yerine para cezası uygulanmış, Savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlığı ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz.

Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek"

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR