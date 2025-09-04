Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi

Şahinbey Zabıta Ekipleri ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde iş yeri muhafaza koşullarının uygun olmadığı, hijyen ve temizlik şartlarının sağlanmadığı, izlenebilirliği olmayan, son tüketim tarihi belli olmayan ve hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etlerin satışa sunulduğu belirlendi.