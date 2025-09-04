Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi
Gaziantep'te skandal bir olay ortaya çıktı! Şahinbey ilçesinde "Et Bankası" isimli iş yerinde yapılan denetimde, kıyma makinesine yerleştirilen düzenekle bozulmuş et, tavuk taşlığı ve çeşitli sakatatların kıymaya karıştırıldığı belirlendi. Hijyen koşullarının yok sayıldığı dükkanda 264 kilo bozuk et başta olmak üzere yüzlerce kilo ürün imha edilmek üzere toplatıldı. Belediye tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilirken savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.