228 IQ ile tarihin en zeki kadını: Einstein ve Newton’u gölgede bırakan Savant’ın ilham verici hikayesi
Dünya tarihinin en yüksek IQ'suna sahip kadın olarak tanınan Marilyn Vos Savant, zekasıyla adeta sınır tanımıyor. 288 IQ puanıyla Einstein ve Newton'u geride bırakan Vos Savant, sadece bir matematik dehası değil aynı zamanda ilham verici bir hayat hikayesine sahip. İşte merak edilenler…
Marilyn Vos Savant, sadece bir rakamla değil, olağanüstü zekasıyla da tarihe geçti. 288 IQ ile dünyanın en zeki kadını unvanını kazanan Vos Savant, hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen zekasının sınırlarını keşfetmeye devam etti. İşte tarihin en zeki kadınının hayat hikayesi…
SAVANT'IN İLHAM VERİCİ HİKAYESİ
🔸
Marilyn vos Savant, 11 Ağustos 1946'da ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde dünyaya geldi. Ailesi göçmen kökenliydi ve soyadındaki "vos Savant" ifadesi Fransızca'da "bilge" anlamına geliyordu. Küçük yaşlardan itibaren yaşıtlarından farklı bir zeka seviyesine sahip olduğu fark edilen Marilyn, henüz çocukken karmaşık matematik problemlerini çözebiliyor ve yetişkinlerin zorlandığı sorulara kolayca yanıt verebiliyordu.
GUİNNESS REKORU VE IQ'SU
🔸1985 yılında yapılan zeka testlerinde
Marilyn vos Savant'ın IQ'su 228 olarak ölçüldü. Bu değer, o dönem için tarihin kaydettiği en yüksek IQ seviyesiydi ve bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
🔸Tarih boyunca büyük dahiler olarak kabul edilen Albert Einstein'ın IQ'su 160, Isaac Newton'un ise yaklaşık 190 idi. Vos Savant'ın bu isimleri geride bırakması, medyanın onu
"Einstein'dan daha zeki kadın" olarak tanımlamasına yol açtı.
MONTY HALL PROBLEMİ İLE ÜNÜ
🔸Vos Savant'ın dünya çapında tanınmasını sağlayan olay, ünlü Monty Hall Problemi ile ilgili verdiği yanıt oldu. İlk başta matematikçiler onun çözümünü yanlış bulsa da, daha sonra hesaplamalarının doğru olduğu kanıtlandı.
🔸Bu durum, onun sadece yüksek zekaya sahip olmadığını, aynı zamanda güçlü bir mantık yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.