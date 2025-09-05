228 IQ ile tarihin en zeki kadını: Einstein ve Newton’u gölgede bırakan Savant’ın ilham verici hikayesi

GUİNNESS REKORU VE IQ'SU

🔸1985 yılında yapılan zeka testlerinde Marilyn vos Savant'ın IQ'su 228 olarak ölçüldü. Bu değer, o dönem için tarihin kaydettiği en yüksek IQ seviyesiydi ve bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

🔸Tarih boyunca büyük dahiler olarak kabul edilen Albert Einstein'ın IQ'su 160, Isaac Newton'un ise yaklaşık 190 idi. Vos Savant'ın bu isimleri geride bırakması, medyanın onu "Einstein'dan daha zeki kadın" olarak tanımlamasına yol açtı.