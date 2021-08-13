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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

13.08.2021 23:44 - Son Güncelleme: 14.08.2021 00:00
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı verildi | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük, K. Maraş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı verildi | HAVA DURUMU

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı verildi | HAVA DURUMU

BİRÇOK İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
MeteoUyarı sisteminde ise çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı verildi | HAVA DURUMU

Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin için turuncu kodlu uyarı yapılırken; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı verildi | HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu

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