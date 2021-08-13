Şanlıurfa'da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Şanlıurfa Siverek'ten geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan makinesinin operatörü yanlışlıkla petrol borusunu deldi. Borunun delinmesi sonucunda ham petrol metrelerce yükseğe fışkırıp araziye akmaya başladı.
13.08.2021 13:59
- Son Güncelleme: 13.08.2021 13:59
Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi.
Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.