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Şanlıurfa'da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Şanlıurfa Siverek'ten geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan makinesinin operatörü yanlışlıkla petrol borusunu deldi. Borunun delinmesi sonucunda ham petrol metrelerce yükseğe fışkırıp araziye akmaya başladı.

DHA
13.08.2021 13:59 - Son Güncelleme: 13.08.2021 13:59
Şanlıurfa’da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi.

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Şanlıurfa’da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.

Şanlıurfa’da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı.

Şanlıurfa’da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.

Şanlıurfa’da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.

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