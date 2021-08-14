Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta çalışmalar sürüyor! Göktürk-1 Keşif Uydusu bölgeyi görüntüledi
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. Selin en büyük hasarı verdiği Kasmonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar devam ederken felaketinin ardından Karadeniz sahiline vuran eşyalar ise görenleri hüzünlendiriyor. Sele kapılan oyuncak, terlik, puset, buzdolabı, kask gibi çok sayıda eşya Abana'da karaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi Göktürk-1 Keşif Uydusu ile görüntüledi İşte çalışmalardan ve sel sonrası ilçeden görüntüler...
14.08.2021 21:10
- Son Güncelleme: 14.08.2021 22:04
Sel sırasında, ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.