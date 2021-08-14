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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta çalışmalar sürüyor! Göktürk-1 Keşif Uydusu bölgeyi görüntüledi

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. Selin en büyük hasarı verdiği Kasmonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar devam ederken felaketinin ardından Karadeniz sahiline vuran eşyalar ise görenleri hüzünlendiriyor. Sele kapılan oyuncak, terlik, puset, buzdolabı, kask gibi çok sayıda eşya Abana'da karaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi Göktürk-1 Keşif Uydusu ile görüntüledi İşte çalışmalardan ve sel sonrası ilçeden görüntüler...

14.08.2021 21:10 - Son Güncelleme: 14.08.2021 22:04
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta çalışmalar sürüyor! Göktürk-1 Keşif Uydusu bölgeyi görüntüledi

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası 55 vatandaşımız hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta çalışmalar sürüyor! Göktürk-1 Keşif Uydusu bölgeyi görüntüledi

Selin en fazla hasarı verdiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta çalışmalar sürüyor! Göktürk-1 Keşif Uydusu bölgeyi görüntüledi

Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta çalışmalar sürüyor! Göktürk-1 Keşif Uydusu bölgeyi görüntüledi

Sele kapılarak sürüklenen araçlar da iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta çalışmalar sürüyor! Göktürk-1 Keşif Uydusu bölgeyi görüntüledi

Sel sırasında, ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

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