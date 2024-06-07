Küçükçekmece ve Avcılar'da üflesen yıkılacak evler! Karot raporuna rağmen ev sahipleri felakete davetiye çıkarıyor: Bakımını yaptırıp boyatacağız

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar günü 1 kişinin hayatını kaybedip 8 kişinin yaralandığı bina çökmesinin ardından olası bir depremde ne olacak? Sorusu akıllara geldi. İstanbul'un depremde yıkılma riski en yüksek olan iki ilçesi ise Küçükçekmece ve Avcılar. Söz konusu ilçelerde özellikle eski evler her an yıkılacakmış gibi. Binaların sahipleri karot örneği raporunda taşınmazlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulansa da, felakete davetiye çıkararak "Binamız sağlam bakımını yaptırım ay sonu boyatacağız" cevabını verdi.
Küçükçekmece'deki 3 katlı binanın çökmesinin ardından akıllara "İstanbul olası bir depreme ne kadar dayanıklı" sorusu geldi.
Kentteki birçok noktada bakımsız ve çürük binalar mercek altına alındı. Avcılar ve Küçükçekmece'deki acil müdahale gerektiren binaları görüntüledi. İnsanların korkarak oturduğu pek çok bina acil çözüm bekliyor.
Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni ayıran noktada, D-100 karayolu üzerinde bulunan 5 katlı 50 yıllık mavi bina da her gün önünden geçen on binlerce kişinin dikkatini çekiyor.
Yarım asır önce hastane binası olarak yapılan ve daha sonra 4 blokluk apartmana dönüştürülen bina, yıllardır bakımsızlık nedeniyle çirkin görüntüsüyle görenleri hayrete düşürüyor.