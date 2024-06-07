Topkapı Sarayı hareminden özel görüntüler: Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon kapsamında Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı.
Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetleri kapsamında Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı.
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı.
Yeni açılan bölümlerde, Milli Saraylar Koleksiyonları'ndan seçilen objeler ve dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan silikon heykelle canlandırmalar yapıldı.