Yılanların çiftleşme dansı: Acayip sesler çıkardılar

Hatay'da portakal bahçesine giren karayılanların çiftleşme dansı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan vatandaş yılanların çiftleşme dansına ilişkin, "Acayip sesler çıkartarak görkemli bir şölen yapıyorlardı." dedi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde portakal bahçesine giren karayılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı.
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar sık sık görülmeye başlandı. Hatay'ın Erzin ilçesinde de 2 karayılan portakal bahçesinde çiftleşme dansı yaptı.
YILANLARIN DANSI KAMERADA
Çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken bahçe sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldular.