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Yılanların çiftleşme dansı: Acayip sesler çıkardılar

Hatay'da portakal bahçesine giren karayılanların çiftleşme dansı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan vatandaş yılanların çiftleşme dansına ilişkin, "Acayip sesler çıkartarak görkemli bir şölen yapıyorlardı." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme 07 Haziran 2024, 09:16
Yılanların çiftleşme dansı: Acayip sesler çıkardılar 1

Hatay'ın Erzin ilçesinde portakal bahçesine giren karayılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Yılanların çiftleşme dansı: Acayip sesler çıkardılar 2

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar sık sık görülmeye başlandı. Hatay'ın Erzin ilçesinde de 2 karayılan portakal bahçesinde çiftleşme dansı yaptı.

Kara yılanların çiftleşme dansı kamerada

Yılanların çiftleşme dansı: Acayip sesler çıkardılar 3

YILANLARIN DANSI KAMERADA

Çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken bahçe sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldular.


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