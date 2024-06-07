SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 11:52 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 11:52

İstanbul’un ‘’kumdan’’ binaları! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar günü 1 kişinin hayatını kaybedip 8 kişinin yaralandığı bina çökmesinin ardından olası bir depremde ne olacak? Sorusu akıllara geldi. İstanbul'un depremde yıkılma riski en yüksek olan iki ilçesi ise Küçükçekmece ve Avcılar. Söz konusu ilçelerde özellikle eski evler her an yıkılacakmış gibi. Binaların sahipleri karot örneği raporunda taşınmazlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulansa da, felakete davetiye çıkararak "Binamız sağlam bakımını yaptırım ay sonu boyatacağız" cevabını verdi. İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
8 yıl sonra bir ilk: Başkan Erdoğan'dan 11 Haziran’da CHP’ye ziyaret! İşte detaylar…
07.06.2024Cuma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması: Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz
07.06.2024Cuma
DEM Partililerden Hakkari Valisi’ne yönelik alçak sözler! Resmen tehdit etti
07.06.2024Cuma
İşte katil İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları!
07.06.2024Cuma
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ'den 'yeni' Gülen videosu
07.06.2024Cuma
Bunlar da Var
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? 03:11
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?
06.06.2024Perşembe
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen itiraf etti! 00:23
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen itiraf etti!
06.06.2024Perşembe
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Servis edilen fotoğraflarla ne amaçlanıyor? 16:31
FETÖ'nün "foto" planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ne amaçlanıyor?
06.06.2024Perşembe
Öğretmen cinayeti son dakika: Fatih’te öğretmene silahlı saldırı anı kamerada! 04:26
Fatih'te öğretmene silahlı saldırı anı kamerada
06.06.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA