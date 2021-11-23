Yüzde 90 görme engelli! Türkçe öğretmeni Aygül Altuntaş’ın meslek aşkı engel tanımıyor

Benim 5 yeğenim var. Ağabeyimin çocuklarıyla nasıl ilgileniyorsam, öğrencilerimle de aynı şekilde ilgileniyorum. Sınıfta disiplini sağlıyoruz. Yeri geldiğinde bir çocuğumuzun ateşi var mı? Ses tonundan üzüntüsü var mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Sıkıntısı olanlarla teneffüste ilgileniyoruz. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Biz onlara sadece öğretmen değil ailenin bir parçası gibi yaklaşıyoruz.''

