Yüzde 90 görme engelli! Türkçe öğretmeni Aygül Altuntaş'ın meslek aşkı engel tanımıyor
Aksaray'da yüzde 90 görme engelli Türkçe öğretmeni Aygül Altuntaş'ın (35) meslek aşkı, engel tanımıyor. Altuntaş, ''Meslekte 15 yılı geride bıraktım. Kitap okumayı da çok sevdiğim için hedefim hep öğretmenlikti. Bunun için çok çalıştım İyi ki bu mesleği yapıyorum'' dedi.
Kitap okumayı çok sevdiği için öğretmen olmak isteyen Altuntaş, eğitimini tamamlayıp mesleğe başladı. İzmir'de görev yaptıktan sonra memleketi Aksaray'da dönen Altuntaş, 6 yıldır Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapıyor.
'KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVDİĞİM İÇİN HEDEFİM ÖĞRETMENLİKTİ'
Bekar olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Aygül Altuntaş şunları söyledi: ''Öğretmenlik sürecim, benim çocukluğumdan beri istediğim bir meslekti. Bunun için 3 meslek belirlemiştim. Türkçe öğretmenliği, rehber öğretmenlik ve İngilizce öğretmenliğiydi. Sonra Türkçe öğretmenliği ağır bastı.
Benim 5 yeğenim var. Ağabeyimin çocuklarıyla nasıl ilgileniyorsam, öğrencilerimle de aynı şekilde ilgileniyorum. Sınıfta disiplini sağlıyoruz. Yeri geldiğinde bir çocuğumuzun ateşi var mı? Ses tonundan üzüntüsü var mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Sıkıntısı olanlarla teneffüste ilgileniyoruz. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Biz onlara sadece öğretmen değil ailenin bir parçası gibi yaklaşıyoruz.''