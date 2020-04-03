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Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hamileler ve çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? İşte 14 püf noktası

Dünya koronavirüs salgını ile sarsılmaya devam ederken, salgının bir süre daha etkili olacağı öngörülüyor. Salgının yayılmasında gerekli tedbirleri almayan ve şeffaf olmayan Çin gibi devletlerin suçu olduğu gibi, yapılan ikazlara uymayan insanların da büyük katkısı var. Güney Kore, Tayvan, Singapur, Almanya dışında durumu kontrol altına almada ümit veren başka bir ülke yok. Gerçek bir tedavi henüz bulunmazken, kişiler kendi tedbirini alma konusuna dikkat etmeli. Peki koronavirüs salgınından nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için ne yapmalıyız? Anne adayı ve hamileler koronavirüsten nasıl korunmalı? Çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? Uzun süredir mesleğini ABD'de yapan Doktor M. Fatih Ramazanoğlu tek tek açıkladı. İşte corona virüsten korunmanın 14 püf noktası...

03.04.2020 14:04 - Son Güncelleme: 03.04.2020 14:16
Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hamileler ve çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? İşte 14 püf noktası

Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan yeni tip corona virüs, herkesi olduğu gibi anne adayları ve çocukları da tedirgin ediyor. Hamileler corona virüsün hem kendilerini hem de bebeklerini nasıl koruacağı konusundaki sorulara yanıt arıyor. "Virüs de dahil olmak üzere hastalıklara karşı korunmada vücut direnci yani bağışıklık sisteminin rolü çok büyüktür." diyen Doktor M. Fatih Ramazanoğlu corona virüsten korunmanın püf noktalarını madde madde anlattı. İşte o tedbirler...

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Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hamileler ve çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? İşte 14 püf noktası

1. Panik yapmadan gereken tedbirlere konsantre olun. Sadece bu konuda uzman olan insanları dinleyin ve takip edin.

Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hamileler ve çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? İşte 14 püf noktası

2. Uyku ve istirahatinize dikkat edin. Stressden mümkün olduğunca uzak durun

Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hamileler ve çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? İşte 14 püf noktası

3. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin buna bol meyva ve sebze de dahil.

Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hamileler ve çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? İşte 14 püf noktası

4. Vitamin C: Virüsün ilk çıktığı yer Çin'de yüksek doz 20.000 mg damardan Korona virüs hastalarına verilmiş ve çok hastaların kısa sürede hemen iyileştikleri görülmüş. Bu konuda tedavi ile ilgili yayınların kısa zamanda çıkması bekleniyor.

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