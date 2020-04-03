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Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hamileler ve çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? İşte 14 püf noktası

Dünya koronavirüs salgını ile sarsılmaya devam ederken, salgının bir süre daha etkili olacağı öngörülüyor. Salgının yayılmasında gerekli tedbirleri almayan ve şeffaf olmayan Çin gibi devletlerin suçu olduğu gibi, yapılan ikazlara uymayan insanların da büyük katkısı var. Güney Kore, Tayvan, Singapur, Almanya dışında durumu kontrol altına almada ümit veren başka bir ülke yok. Gerçek bir tedavi henüz bulunmazken, kişiler kendi tedbirini alma konusuna dikkat etmeli. Peki koronavirüs salgınından nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için ne yapmalıyız? Anne adayı ve hamileler koronavirüsten nasıl korunmalı? Çocuklar koronavirüsten nasıl korunur? Uzun süredir mesleğini ABD'de yapan Doktor M. Fatih Ramazanoğlu tek tek açıkladı. İşte corona virüsten korunmanın 14 püf noktası...

03.04.2020 14:04 - Son Güncelleme: 03.04.2020 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





