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Kan donduran olaylar vardı! Dünyanın en acayip yılı! 1917 yılında öyle şeyler oldu ki...

Şu andan tam 103 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar... "The Human Fly" (Sinek İnsan) adındaki bir akrobat binaların tepesine çıkıp, tehlikeli uçlarda durarak seyircileri eğlendirirdi. John Reynolds isimli bu akrobat, Washington D.C'de Lansburgh mobilya şirketi binasının tepesinde fotoğraflanmış. Bu tür şovları yapmadan önce binaya örümcek adam gibi tırmanan şovmen kimi zaman 1.500 kişilik seyirci kitlesine ulaşabiliyordu.

03.04.2020 18:52 - Son Güncelleme:
Kan donduran olaylar vardı! Dünyanın en acayip yılı! 1917 yılında öyle şeyler oldu ki...

Dünyanın en ilginç yılı! 1917'de yaşananlara çok şaşıracaksınız. Şu andan tam 103 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve biraz daha 1917 yılını asıl ilginç kılan olaylara geçiyoruz. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar...

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Kan donduran olaylar vardı! Dünyanın en acayip yılı! 1917 yılında öyle şeyler oldu ki...

ABD'nin en popüler eğlencelerinden biri devekuşu çiftlikleri olmuştu.

Edwin Cawston adındaki girişimci Güney Afrika'dan California'ya 50 adet devekuşu getirtti ve hayvanlara eziyet pahasına da olsa onlara fayton çektirdi ya da gelen turistleri bindirdi.

Kan donduran olaylar vardı! Dünyanın en acayip yılı! 1917 yılında öyle şeyler oldu ki...

İnsanlar radyoaktif madde içeren birtakım rektal fitiller kullanıyordu.

1917'de radyason kelimesi bugün olduğu kadar korkulan bir şey değildi çünkü kimse ne olduğunu henüz anlamamıştı. Bu radyoaktif fitillerin insanlara 'sağlık fışkırtan atomlar' olduğu söylendi ve halk makatından aldığı bu küçük maddeleri bir dönem kullandı.

Kan donduran olaylar vardı! Dünyanın en acayip yılı! 1917 yılında öyle şeyler oldu ki...

Birinci Dünya Savaşı'nda ABD askerlerine yatakların can yeleği olarak kullanabileceği eğitimi verildi fakat bu keşifin işe yaramayacağı kısa sürede anlaşıldı.

Kan donduran olaylar vardı! Dünyanın en acayip yılı! 1917 yılında öyle şeyler oldu ki...

Yine Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kamuflaj örneği, günümüz kamuflajından çok farklı değil mi?

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