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Uzmanları bile bu görüntülere inanamadı! Bu sanat eserini karıncalar inşa ettti
Uzmanları bile bu görüntülere inanamadı! Bu sanat eserini karıncalar inşa ettti
Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilginç bir şey yaptı. Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz. Peki karıncalar 'çalışkanlık' ünvanının hakkını verebilecek mi? Görünce çok şaşıracaksınız.
03.04.2020 12:14
- Son Güncelleme: 03.04.2020 12:15
Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.
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Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.
Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.