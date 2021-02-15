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Koronavirüse karşı D vitamini bilmecesi: Ölüm oranlarını azaltıyor mu? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi. İspanya'da yapılan bir araştırma, D vitaminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Öte yandan geçtiğimiz aylarda İngiltere'de yapılan bir araştırmada ise D vitaminin koronavirüsten korumadığı açıklanmışdı. D vitamini, hem yetişkin hem çocuk sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer alıyor. D vitamini eksikliği durumunda ise kişilerde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Peki D vitamini hangi besinlerde bulunuyor? Koronavirüse karşı koruyor mu? İşte haberin detayları ve D vitamini içeren o besinler...

15.02.2021 17:04 - Son Güncelleme: 15.02.2021 17:50
Koronavirüse karşı D vitamini bilmecesi: Ölüm oranlarını azaltıyor mu? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

İngiltere'de yapılan bir araştırmada D vitaminin koronavirüsten korumadığı açıklanmıştı.
İspanya Barselona'da yapılan bir araştırma ise bunun tam tersini iddia etti. Araştırma, D vitaminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabileceğini ortaya koydu.

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Koronavirüse karşı D vitamini bilmecesi: Ölüm oranlarını azaltıyor mu? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Barselona'daki bir hastanede yapılan araştırma, koronavirüs ölümlerinin D vitamini sayesinde yüzde 60'a kadar azaltabileceğini gösterdi.

Koronavirüse karşı D vitamini bilmecesi: Ölüm oranlarını azaltıyor mu? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

ACELE EDİLMEMESİ UYARISI
İngiltere'de Muhafazakâr Parti milletvekili David Davis, D vitamini tedavisinin savunmasız gruplara sunulabileceğini ve araştırmanın bulgularının kuvvetli olduğunu belirtti. Davis, tedavinin her hastaya uygulanması konusunda 'acele edilmesi' gerektiğini de belirtti.

Koronavirüse karşı D vitamini bilmecesi: Ölüm oranlarını azaltıyor mu? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

İNGİLTERE "KORUMAZ" DEDİ

İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) ve Beslenmeyle ilgili Bilimsel Danışma Kurulunca (SACN) ise, D vitamininin Kovid-19'la ilişkisinin değerlendirildiği bir panele ilişkin sonuç bildirisi yayımlamıştı.

Bildiride, "Kemik ve kaslar için önemli olan, solunum yolu virüslerine karşı bağışıklık tepkisinde rol oynayabilecek D vitamininin Kovid-19'u tedavi ettiğine yönelik yeterli kanıt bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

D vitamininin Kovid-19'a karşı etkilerini ortaya koymak için daha fazla yüksek kalitede randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen bildiride, uzun süre, yüksek dozda alınan D vitamininin vücutta kalsiyum birikmesine yol açacağı, bu nedenle kemiklerin zayıflayabileceği ve böbrek ve kalbin zarar görebileceği uyarısı da yapıldı.

NICE yönergeler merkezi direktörü Dr. Paul Chrisp, şu anda Kovid-19'un önlenmesi ve tedavisinde D vitaminini önermek için yeterli kanıt olmadığını kaydederken, halka yine de İngiliz hükümetinin D vitaminin kullanılmasına yönelik tavsiyesine uyması çağrısında bulundu.

Koronavirüse karşı D vitamini bilmecesi: Ölüm oranlarını azaltıyor mu? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

İngiltere'de Kovid-19'la mücadele kapsamında 2,5 milyon kişiye ücretsiz D vitamini dağıtılacağı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, NICE, PHE ve SACN'a D vitamininin Kovid-19'la mücadeledeki etkisinin incelenmesi çağrısında bulunmuştu.