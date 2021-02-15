Koronavirüse karşı D vitamini bilmecesi: Ölüm oranlarını azaltıyor mu? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi. İspanya'da yapılan bir araştırma, D vitaminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Öte yandan geçtiğimiz aylarda İngiltere'de yapılan bir araştırmada ise D vitaminin koronavirüsten korumadığı açıklanmışdı. D vitamini, hem yetişkin hem çocuk sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer alıyor. D vitamini eksikliği durumunda ise kişilerde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Peki D vitamini hangi besinlerde bulunuyor? Koronavirüse karşı koruyor mu? İşte haberin detayları ve D vitamini içeren o besinler...
İNGİLTERE "KORUMAZ" DEDİ
İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) ve Beslenmeyle ilgili Bilimsel Danışma Kurulunca (SACN) ise, D vitamininin Kovid-19'la ilişkisinin değerlendirildiği bir panele ilişkin sonuç bildirisi yayımlamıştı.
Bildiride, "Kemik ve kaslar için önemli olan, solunum yolu virüslerine karşı bağışıklık tepkisinde rol oynayabilecek D vitamininin Kovid-19'u tedavi ettiğine yönelik yeterli kanıt bulunmuyor." ifadesine yer verildi.
D vitamininin Kovid-19'a karşı etkilerini ortaya koymak için daha fazla yüksek kalitede randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen bildiride, uzun süre, yüksek dozda alınan D vitamininin vücutta kalsiyum birikmesine yol açacağı, bu nedenle kemiklerin zayıflayabileceği ve böbrek ve kalbin zarar görebileceği uyarısı da yapıldı.
NICE yönergeler merkezi direktörü Dr. Paul Chrisp, şu anda Kovid-19'un önlenmesi ve tedavisinde D vitaminini önermek için yeterli kanıt olmadığını kaydederken, halka yine de İngiliz hükümetinin D vitaminin kullanılmasına yönelik tavsiyesine uyması çağrısında bulundu.