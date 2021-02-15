Güzide İstanbul'dan nadide kareler! Bu fotoğraflar sizi geçmişe götürecek...

Hiç şüphesiz İstanbul, dünyanın en eski ve en ihtişamlı şehirlerinden biri. Günümüzde de ihtişamlı görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeyen Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği İstanbul'un eski hali birçok kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerinden biri olan İstanbul'un arşivlerden çıkan nadide görüntüleri sizler için derledik. İşte sizi geçmişe götürecek o kareler...

15.02.2021 20:46 - Son Güncelleme: 15.02.2021 21:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





