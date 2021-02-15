Türkiye'de 4 milyon dolarlık piyasası var! İki kuzen kendini temizleyen rulman üretti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ileri girişimcilik makine teçhizat hibe desteği alan iki girişimci kuzen, Bursa'da kurdukları atölyede, ithal edilen ve makine teknolojisinde birçok alanda kullanılan doğrusal hareketli bilyesiz rulmanın prototipini üretti. Kuzenler yaptıkları ürünün özelliğini ise "Özel kimyasallarını burada üretiyoruz. Gelecekte bu rulmanlar çok fazla kullanılacak çünkü klasik rulmanlarda paslanma ve yağlanma problemleri var. Bunlar suyun altında ve gıda sektöründeki cihazlarda özellikle tercih ediliyor. Bu rulmanlar kendi kendine bakım ve temizlik yapıyor. Şu anda ithal edilen bir ürün. Türkiye'de senede 3-4 milyon dolarlık bir piyasası var, dünya genelinde daha fazla. 2019'da Uludağ Üniversitesine yaptığımız bir cihaz vardı. Bu cihazda kendi rulmanlarımızı kullandık ve gayet başarılı sonuçlar aldık. Yaklaşık 1 senedir cihazımız orada ve herhangi bir şikayet almadık." diyerek anlattı.

15.02.2021 16:27 - Son Güncelleme: 15.02.2021 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





