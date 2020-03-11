Bilim insanları Hz.Muhammed'in hadisini doğruladı! Kıyamet yaklaşıyor mu? Koronavirüs, depremler ve felaketler...
Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken başta İtalya, Çin, İran olmak üzere son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Son olarak bilim insanlarının Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 'Güneş batıdan doğacak' hadisini doğrulaması sonrası herkes büyük ve küçük kıyamet alametlerini araştırıyor.
GÜNEŞ BATIDAN MI DOĞACAK?
Dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor. Manyetik kutup o kadar hızlı yer değiştiriyor ki, ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi'nden (DGC) bilim insanları gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan, Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı.
Yeni Akit'in haberine göre; Dünya Manyetik Modelinin son güncellemesi 2015 yılında yapılmıştı ve bu güncellemenin 2020 yılına kadar sorunsuz kullanılması bekleniyordu, ancak manyetik alan son zamanlarda hızlı bir değişime geçti. Bu yüzden araştırmacılar güncellemeyi hemen yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
DÜNYA'NIN MANYETİK KUTUPLARI NEDİR?
Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.
Yaklaşık 5 bin 700 santigrat derece sıcaklıkta çoğunlukla sıvı ve demirden oluşan çekirdek, Ay'ın hacminin üçte ikisine yakın bir hacme sahip bulunuyor. Dünyanın manyetik alanını da burası oluşturuyor. Gezegenlerin ve özellikle dünyamızın manyetik alanlarının nasıl oluştuğu henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş olmamakla beraber, bu konuda birçok varsayım ortaya atıldı. Bu varsayımların en güçlüsü ise, gezegenlerin dev birer dinamo gibi davranarak kendi manyetik alanlarını oluşturdukları yönünde kendisini gösteriyor.
"GÜNEŞ BATI'DAN DOĞMADIKÇA KIYAMET KOPMAZ"
Manyetik kutup noktalarının yüz binlerce yıl sonra tekrar yer değiştirme ihtimalinin hız kazanması, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in "Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez." hadisini hatırlattı.
Peygamberimiz (asm), "Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim." (İbn-i Kesir tefsiri, 12/6549) buyuruyor. Diğer bir hadisinde ise, "Benim ümmetimin ömrü 1 500 seneyi pek geçmeyecek." [bk. el-Havi li'l-Fetavi, Suyuti, 2/248; Ruhul Beyan, Bursevi, (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, İlel, s, 89] buyurmuş.