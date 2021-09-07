Koparmanın cezası 80 bin lira! Mersin Silifke'de kum zambakları çiçek açmaya başladı
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altında olan kum zambağı Mersin Silifke'deki 25 kilometre uzunluğundaki kumsalda çiçek açmaya başlaı. Kum zambaklarını koparmanın cezası ise 80 bin lira.
07.09.2021 10:54
- Son Güncelleme: 07.09.2021 11:01
Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor.
Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor.
Silifke'de Kum Mahallesi'nde denize giren vatandaşları uyaran Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kum zambağının korumak gerektiğini söyledi.