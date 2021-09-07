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Koparmanın cezası 80 bin lira! Mersin Silifke'de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altında olan kum zambağı Mersin Silifke'deki 25 kilometre uzunluğundaki kumsalda çiçek açmaya başlaı. Kum zambaklarını koparmanın cezası ise 80 bin lira.

07.09.2021 10:54 - Son Güncelleme: 07.09.2021 11:01
Koparmanın cezası 80 bin lira! Mersin Silifke’de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde 25 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı.

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Koparmanın cezası 80 bin lira! Mersin Silifke’de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin TL.

Koparmanın cezası 80 bin lira! Mersin Silifke’de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor.

Koparmanın cezası 80 bin lira! Mersin Silifke’de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor.

Koparmanın cezası 80 bin lira! Mersin Silifke’de kum zambakları çiçek açmaya başladı

Silifke'de Kum Mahallesi'nde denize giren vatandaşları uyaran Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kum zambağının korumak gerektiğini söyledi.

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