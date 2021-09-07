Evleneceklerin gözü yaşlı! Ankara’daki çiftin düğününde 2 milyon lira para takıldı

Erkek tarafı, gelin alma merasimi için oluşturulan 100 araçlık konvoy ile nikah töreninin yapıldığı otele geldi. Bin 500 davetlinin bulunduğu törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Köksal Toptan, eski İçişleri bakanı Efkan Ala ve Abdülkadir Aksu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gibi birçok siyasi isim de katıldı. Merve ve Emin çifti, nikah töreninde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un sorusuna "evet" diyerek dünyaevine girdi.