Türkiye’nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep’te tablo gibi bulgur mesaisi

2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar, yine traktörlerle toplanıp, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.

