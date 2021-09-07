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Türkiye'nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep'te tablo gibi bulgur mesaisi

Gaziantep'te çekilen fotoğraflar tabloları veya uzaylıların yaptığına inanılan çizgileri andırsa da aslında arkasında büyük bir emek var. Türkiye'nin bulgur ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan Gaziantep'te fabrikalarda eleme işlemlerinden geçirilen buğday, büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla tesislerdeki geniş alanlara dökülerek, güneşin altında kurumaya bırakılıyor. 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar, yine traktörlerle toplanıp, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.

DHA
07.09.2021 09:59 - Son Güncelleme: 07.09.2021 10:15
Türkiye’nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep’te tablo gibi bulgur mesaisi

Gaziantep'te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve meşakkatli üretiminin ardından sofralarda yerini alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep’te tablo gibi bulgur mesaisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen buğday, hasat sonrası işlem yapılmak üzere tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçirilen buğday, büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla tesislerdeki geniş alanlara dökülerek, güneşin altında kurumaya bırakılıyor.

Türkiye’nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep’te tablo gibi bulgur mesaisi

2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar, yine traktörlerle toplanıp, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.

Türkiye’nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep’te tablo gibi bulgur mesaisi

'SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ'
Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bulgurun sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Gaziantep'te hasadı yapılan buğdayın meşakkatli işlemlerin ardından bulgura dönüştüğünü anlatan Çolak, "'Gastronomi şehri' Gaziantep'te gıdanın her alanında üretim yapmaktayız.

Türkiye’nin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor! Gaziantep’te tablo gibi bulgur mesaisi

Bulgur da Türkiye sofrasının vazgeçilmez bir gıda besin maddesidir. Bulgur özellikle Gaziantep'te özel olarak üretilen buğdaylardan elde edilir.

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