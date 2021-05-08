A101 8 Mayıs aktüel kataloğuyla 10 TL üzerinde indirim dakikaları! A101'de 2 üründe yüzde 51'e varan ucuzluk!

A101 8 Mayıs aktüel kataloğuyla bugün onlarca indirimli ürün satışa sunulurken fiyat listesi merak ediliyor. A101'de bu hafta sonu Giglio Makarna Lazanya, Pagani Makarna Tortellini, Jacobs Monarch Gold Kahve, Dr. Oetker Kakaolu Puding, Tukaş Salça Biber&domates Karışık, Algida Maraş Usulü Sütü Bol Sade Dondurma, 10'lu Omega 3 Yumurta, 50'li Siyah Evony 3 Katlı Yetişkin Maske, Altınkılıç Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri, Dr. Oetker Kakaolu Puding, Yörüksüt Yoğurt ve Algida Magnum Mini Çeşitleri ürünleri dikkat çeken indirimlerle raflarda satışa sunuluyor. Ayrıca meyve ve sebze ürünleri de indirimleriyle tercih edilecek.

08.05.2021 09:50 - Son Güncelleme: 08.05.2021 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





