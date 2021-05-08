BİM aktüelde gelecek hafta şahane fırsatlar! Vitrinde sürpriz üstüne sürpriz! Onlarca üründe de dev indirim!

BİM'de 3 rafta şahane denilecek fırsatlar! BİM 11 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri haftaya vitrinde olacak! Çeşitli indirimlerin yer aldığı BİM'de gelecek hafta salı gününden itibaren Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto, Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost, Red Velvet Dondurulmuş Sufle, Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Aknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri, Lezita İskender Soslu Piliç Döner, Güzel Ada Gıda Glutensiz Unlar, Danet Dana Füme Kavurma ve Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava ürünleri var.